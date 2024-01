Falscher Juwelier erbeutet 20 Goldbarren von Rentner

Es war eine Zufallsbekanntschaft. Doch einem 76-Jährigen kam die Begegnung mit einem angeblichen Juwelier am Ende teuer zu stehen. Ein Betrüger zockte ihm Goldbarren im Wert von 24.000 Euro ab. Jetzt steht der mutmaßliche Täter vor Gericht.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wirft dem 26-Jährigen Betrug und Diebstahl vor. Er soll einen Rentner abgezockt haben, indem er sich fälschlicherweise als Juwelier ausgab. Am 11. Februar vergangenen Jahres soll er den 76-Jährigen telefonisch in die Volksparkstraße bestellt haben. Opfer und Täter hatten sich erst am Abend zuvor kurz kennengelernt.

Hamburg: Goldbarren geklaut – falscher Juwelier vor Gericht

Der vermeintliche Juwelier behauptete dem Senior gegenüber, er benötige einen sicheren Aufbewahrungsort für zwei Luxusuhren – eine Rolex im Wert von 20.000 Euro und eine Cartier im Wert von 10.000 Euro. Der Mann willigte ein, die Uhren in seinem Wohnhaus zu verwahren. Im Gegenzug sollte er dem 26-Jährigen Goldbarren als Pfand aushändigen.

Als der Rentner die Uhren noch am selben Nachmittag in seinem Wohnhaus in Empfang nahm, wusste er nicht, dass es sich in Wahrheit um Imitate handelte. Wie verabredet, überließ er dem vermeintlichen Juwelier drei Goldbarren als Pfand. Kurz darauf soll dieser ihn jedoch unter einem Vorwand aus dem Zimmer gelockt haben und dessen Abwesenheit dazu genutzt haben, 17 weitere Goldbarren zu klauten. Die insgesamt 20 Goldbarren hatten einen Wert von circa 24.000 Euro.

Am Donnerstag geht es dem mutmaßlichen Gauner an den Kragen. Dann muss er sich vor dem Hamburger Amtsgericht verantworten. (jek)