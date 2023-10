Auch in Hamburg: Polizei warnt vor dreister Betrugsmasche – Fotofahndung

Die Polizei Northeim (Landkreis Northeim) fahndet nach einem Mann, der mit einer besonders dreisten Masche einen immensen Schaden verursacht hat. Die Ermittler wollen herausfinden, wie häufig der Gesuchte bereits Erfolg mit seinen Betrügereien hatte. Er ist häufig im Norden aktiv – die Masche ist auch in Hamburg bekannt.

Die Masche: Der Gesuchte mietet mit gefälschten Ausweispapieren, die auf den Namen D. Slavic ausgestellt sind, Autos bei namhaften Firmen an. Danach besorgt er gefälschte Autopapiere für das angemietete Fahrzeug und versucht es zu verkaufen. So zuletzt im Juli dieses Jahres in Hannover. Der bislang ermittelte Schaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro. Wer kennt diesen Mann? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Bislang festgestellter Schaden: 300.000 Euro

Laut Polizei agiert der Betrüger vornehmlich zwischen Northeim und Hannover, es sind aber auch Fälle aus dem Frankfurter Raum bekannt geworden, die dem Mann zuzuordnen sind. Auch dabei nutzt er offenbar den gefälschten Pass. Die Masche, auch wenn die Fälle dem Gesuchten nicht zuzuordnen sind, ist auch in Hamburg bekannt. Genaue Zahlen konnten aber nicht genannt werden, weil diese händischer Auswertungen bedürfen.