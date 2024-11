HVV wechselt Fahrplan: Diese großen Neuerungen gibt es bald für Pendler

Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember stehen im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) zahlreiche Neuerungen an. Fahrgäste können sich auf schnellere Verbindungen, dichtere Takte und neue Linien freuen, müssen aber auch mit so manchen Einschränkungen rechnen.

Zu den größten Verbesserungen zählt die neue XpressBus-Linie X27, die Bergedorf und Poppenbüttel verbindet und die Fahrzeiten um bis zu 15 Minuten verkürzt. Der Betrieb startet im 20-Minuten-Takt und wird im Laufe des Jahres 2025 erweitert. Auch die Linie X95 wird verlängert und fährt künftig von Pinneberg bis Elmshorn. Zudem wird eine neue Fährverbindung in Betrieb genommen. Die Linie 66 ermöglicht eine Non-Stop-Direktverbindung zwischen den Landungsbrücken und Finkenwerder – ideal für Pendler.

HVV verspricht deutliche Verbesserungen im Busverkehr

Die größte Neuerung im U-Bahn-Netz bringt die U-Bahnlinie U1. Hier startet der 5-Minuten-Takt zwischen Ohlsdorf und Ochsenzoll nachmittags jetzt bereits um 13.15 Uhr. Im Busverkehr verspricht die HVV „dichtere Takte, verbesserte Verbindungen und größere Fahrzeuge auf vielen Linien“. Zudem erhält die Buslinie 8 mit der Haltestelle „Stadtbahnstraße (Mitte)“ in Poppenbüttel einen neuen Halt. Auch eine weitere Optimierung der Fahrzeiten zur Vermeidung von Verspätungen, etwa auf der Linie 112, wird demnach umgesetzt.

Im Regionalverkehr sollen auf den Linien RE3/RB31 und RE4/RB41 jeweils zwei neue Fahrten während des Feierabendverkehrs in Richtung Hamburg Hbf. angeboten werden, um Pendler zu entlasten. Das Fahrtangebot sei im Abschnitt Hamburg Hbf. und Hamburg-Harburg allerdings weiterhin nur eingeschränkt und teilweise gar nicht möglich. Der Grund sind Einschränkungen im Bereich der Norderelbbrücken.

Schüler aufgepasst: In den Vier- und Marschlanden werden Buslinien neu strukturiert

Große Änderungen gibt es für Schüler im Raum Vier- und Marschlande. Um den Bedarf besser abzudecken, werden die Linienführungen der Busse komplett neu gestaltet. Die neuen Verbindungen sollen den Schulverkehr effizienter gestalten.

Das könnte Sie auch interessieren: Mehr Parken, keine neuen Radwege: So stoppt die Wandsbeker Ampel die Verkehrswende

Fahrgäste können sich bereits jetzt online über die Änderungen informieren. Alle neuen Fahrpläne und Haltestellenaushänge sind unter hvv.de abrufbar. Ab dem 9. Dezember stehen dort auch die neuen Linienfahrpläne zum Download bereit. (apa)