Autofahrer müssen am Samstag und Sonntag mal wieder starke Nerven beweisen: Im Autobahnkreuz Hamburg-Ost und auf dem Zubringer zur A1 wurden Fahrbahnschäden und abgenutzte Fahrbahnmarkierungen festgestellt. Die notwendigen Bauarbeiten erschweren damit die Reise nach Berlin.

Die kürzlich entdeckten Asphaltschäden und Risse müssen dringend behoben und die Fahrbahnmarkierung so schnell wie möglich wiederhergestellt werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, heißt es in einer Pressemitteilung der Autobahn Nord.

A24 HH-Ost: Asphaltschäden und Risse entdeckt

Dazu wird auf der A24 von Hamburg-Zentrum kommend ab dem Autobahnkreuz Hamburg Ost der Zubringer zur A24 Richtung Berlin gesperrt, so dass keine Weiterfahrt Richtung Berlin möglich ist. Der Verkehr auf der A1 wird zweispurig in Richtung Lübeck an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.

Für Reisende Richtung Berlin ist eine Umleitung eingerichtet, die über die Anschlussstelle Hamburg-Jenfeld bis zur Anschlussstelle Hamburg-Öjendorf und von dort aus wieder auf die A24 Richtung Berlin führt. Alternativ kann weitergefahren werden auf die A1 Fahrtrichtung Bremen bis zur Anschlussstelle Hamburg-Öjendorf und dort über den Kreisel in Fahrtrichtung Nord/Ost Lübeck/Berlin wieder auf die Autobahn.

A24 HH-Ost: Zubringer Richtung Berlin gesperrt

Gleichzeitig ist der rechte Hauptfahrstreifen der A24 Fahrtrichtung Berlin von der A1 kommend Richtung Ost gesperrt. Die Nutzer müssen dort auf einer Fahrspur an der Baustelle vorbeifahren. Im Arbeitsbereich der Baustelle gilt überall eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde. (aba)