Tipps zum Ferienstart: So kommen Sie entspannt ins Flugzeug

Am Wochenende starten in Hamburg die Pfingstferien. Weil auch im restlichen Norden Feiertage anstehen, stellt sich der Hamburger Flughafen auf ein hohes Aufkommen an Reisenden ein. Bei mehr als 260.000 an- und abreisenden Passagieren kann es hier und da nämlich ganz schön voll werden.

Schon seit Wochen steige die Nachfrage am Hamburger Flughafen an, heißt es von Seiten des Flughafens. Im April seien bereits 62 Prozent des Aufkommens von 2019 erreicht worden, in den kommenden Wochen werde die 70-Prozent-Marke erstmals seit Pandemie-Beginn geknackt. In Zahlen heißt das: Mehr als 45.000 Passagiere pro Tag starten oder beenden ihre Reise in Hamburg. Bis zu je 170 Starts und Landungen seien an den stärksten Reisetagen geplant.

Hamburger Flughafen gibt Tipps für entspanntes Reisen

„Je weiter wir in Richtung Sommer kommen, desto deutlicher spüren wir, dass die Norddeutschen wieder raus wollen“, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburger Flughafen. Reisende sollten allerdings „deutlich mehr Zeit als üblich“ einplanen, empfiehlt Bromm.

Um die Reise gut und möglichst entspannt anzutreten, hat der Flughafen praktische Tipps vorbereitet. So sollten Fluggäste möglichst wenig Handgepäck mitnehmen – gerade Flüssigkeiten oder Elektrogeräte, die man nur auf Verdacht einpackt, seien in einem Koffer besser aufgehoben. Der wiederum kann bei einigen Fluggesellschaften schon am Abend vor dem Abflug aufgegeben werden.

Auch ein frühzeitiger Check-In ist bei einigen Airlines möglich. Unter anderem bieten die Lufthansa, Condor oder Eurowings diesen Service in Hamburg bereits an. Am Abreisetag selbst empfehlen die Experten eine Ankunft am Flughafen mindestens zwei Stunden vor dem Flug. Wer sich von einer Begleitperson verabschieden möchte, sollte das am besten schon außerhalb der Terminals machen.

Wer am Abreisetag selbst eincheckt und Gepäck aufgibt, kann mit den Automaten in den Terminals 1 und 2 Zeit sparen. Gute Vorbereitung zahlt sich schließlich auch an der Sicherheitskontrolle aus: Wer rechtzeitig prüft, ob alle Flüssigkeiten oder größere Geräte griffbereit sind und Gürtel, Schmuck, Uhr oder Mantel schon vorher ablegt, kommt auch dort schneller durch.