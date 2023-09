Evakuierung in Hamburg: Angst vor hochexplosiver Säure

Schreckstunde am Samstagmittag in Stellingen: Auf einem Recyclinghof gab es den Verdacht, dass eine hochexplosive Flüssigkeit gefunden wurde. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Spezialkräfte rückten an.

Der Vorfall begann gegen 11.50 Uhr, so der Lagedienst der Polizei zur MOPO. Auf dem Recyclinghof in der Straße Rodenbarg wurde eine Flüssigkeit entdeckt, die Sorgen machte. Der Verdacht: Es handele sich um Pikrinsäure – hoch explosiv!

Hamburg: Spezielle Polizeieinheit transportierte Säure ab

Die Feuerwehr rückte an. Der Hof wurde evakuiert – ebenso wie vorsichtshalber die Häuser und Straßen in einem Radius von 150 Metern. Auch die spezielle Entschärfungseinheit der Polizei eilte zum Einsatzort.

Nach knapp eineinhalb Stunden war der Spuk vorbei: Die Polizei hatte die Flüssigkeit unter Vorsicht abtransportiert. Niemand wurde verletzt. Ob es sich tatsächlich um die hochexplosive Säure handelt, konnte die Polizei am späten Samstagnachmittag nicht bestätigen, denn die Flüssigkeit wird noch analysiert. Die Sperrungen sind den Angaben nach aufgehoben. (ncd)