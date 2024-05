Ermittlungen gegen Eugen Block: So kurios reagiert der Steakhaus-Patriarch

Patriarch Eugen Block hat sich erstmals nach den Durchsuchungen in seinem Luxus-Hotel öffentlich zu den Ermittlungen wegen der Entführung seiner Enkelkinder geäußert.

Angesprochen auf die Ermittlungen gegen ihn, sagte der 83-Jährige am Freitag laut „Abendblatt“ nur: „Ich, Eugen Block, habe ein Leben lang meinem Deutschland gedient. Richtig gedient. Was tut der Staat für mich?“ Er bewundere seine Tochter und wie sie die ganze Situation überstehe.

Eugen Block äußert sich erstmals nach Untersuchung im Luxus-Hotel

Der Unternehmer eröffnete am Freitag ein neues „Block House“-Restaurant im Deutschlandhaus in der Neustadt. Es war der erste öffentliche Auftritt nach den Durchsuchungen im „Grand Elysée“. Neben dem zur Block-Gruppe gehörenden Hotel in der Nähe des Dammtorbahnhofs waren auch die Wohn- und Geschäftsräume der Gruppe im Stadtteil Poppenbüttel durchsucht worden.

Die Ermittlungen richteten sich gegen Christina Block (51) – Mutter der beiden betroffenen Kinder – sowie auch gegen deren Großvater, Eugen Block. Zwei der vier gemeinsamen Kinder von Christina Block und Stephan Hensel waren in der Silvesternacht von Unbekannten aus Dänemark – wo sie bei ihrem Vater leben – nach Deutschland entführt worden. Nach einem Gerichtsbeschluss musste die Mutter sie wieder nach Dänemark lassen.

Christina Block mit ihrem damaligen Mann Stephan Hensel und Töchtern (damals 3 und 5) im Jahr 2011 xeventpress/mpx Christina Block mit ihrem damaligen Mann Stephan Hensel und Töchtern (damals 3 und 5) im Jahr 2011

Es bestehe der Verdacht, dass Eugen und Christina Block die Kindesentziehung organisiert und mithilfe weiterer Beschuldigter durchgeführt haben, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Um Beweismittel aufzufinden, seien ebenfalls Sachen und Kraftfahrzeuge von Eugen Block durchsucht worden. Der Beschluss habe sich auch gegen seine Person gerichtet.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach umstrittenem HSV-Einsatz: Ranghoher Polizist versetzt – was steckt dahinter?

Am Vormittag des 16. Mai standen rund um das Elysée-Hotel diverse Mannschaftswagen der Polizei. Uniformierte Beamte waren an allen Hoteleingängen zu sehen. Gleichzeitig verteilte die Polizei Fahndungsaufrufe, auf denen die Beamten auch um Hinweise auf ein Wohnmobil bitten, das anscheinend bei der Entführung der Kinder benutzt wurde. (mp/dpa)