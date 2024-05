Er gilt als hervorragender Stratege bei Großeinsätzen der Bundespolizei, seine Karriere ging steil bergauf. Doch nach einem umstrittenen Einsatz anlässlich eines HSV-Auswärtsspiels in Bergedorf wurde Polizeioberrat Jan Müller nun versetzt. Offiziell ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter – doch daran gibt es Zweifel.

Er gilt als hervorragender Stratege bei Großeinsätzen der Bundespolizei, seine Karriere ging steil bergauf. Doch nach einem umstrittenen Einsatz anlässlich eines HSV-Auswärtsspiels in Bergedorf wurde Polizeioberrat Jan Müller nun versetzt. Offiziell ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter – doch daran gibt es Zweifel.

Zuletzt war Müller Chef der Hamburger Bundespolizeiinspektion gewesen. Er übernahm den Posten von Christian Linkogel. In dieser Position leitete er am 18. Februar dieses Jahres einen Einsatz, der hohe Wellen schlug – nicht nur in der HSV-Fanszene.

Müller ließ an diesem Abend am Bahnhof Bergedorf einen vollbesetzten Zug aus Rostock stoppen. Dort hatte der HSV an dem Tag ein Auswärtsspiel gehabt.

Polizeioberrat Jan Müller (Mitte) leitete den Einsatz in Bergedorf. RUEGA Polizeioberrat Jan Müller (Mitte) leitete den Einsatz in Bergedorf.

Einsatz in Hamburg-Bergedorf: 855 Personen überprüft

Ziel war es, Straftäter zu identifizieren, die im September vergangenen Jahres in Mannheim an einer Massenschlägerei zwischen HSV- und Dortmund-Anhängern beteiligt gewesen waren. Viele der daran beteiligten Personen waren zunächst unerkannt geflüchtet. Doch durch Videoaufnahmen konnten nach und nach ungefähr 100 von ihnen identifiziert werden.

In Bergedorf waren dann Hunderte Beamte im Einsatz. Vor dem Bahnhof wurde eine Kontrollstraße errichtet, in der erkannte Tatverdächtige erkennungsdienstlich behandelt werden sollten. Beamte von Landes- und Bundespolizei, darunter auch eine Spezialeinheit, betraten den Zug und führten 855 Personen zur Überprüfungsstraße.

Der Einsatz dauerte bis in die Nachtstunden. Hunderte saßen bei kalten Temperaturen, ohne Wasser und funktionierende Toiletten fest, darunter auch Kinder und Jugendliche. Die Stimmung im Zug kippte, es kam zu Handgreiflichkeiten.

Kritik am Bergedorf-Einsatz von der Linken Hamburg

Und es hagelte öffentliche Kritik: Der Einsatz sei „absolut unangemessen“ gewesen, fand Linken-Chefin Cansu Özdemir. Der Einsatz müsse dringend politisch und rechtlich aufgearbeitet werden. Die CDU hingegen begrüßte das Verhalten und das konsequente Vorgehen.

Die Bundespolizei selbst verteidigte den Einsatz: Man habe sich bewusst für den Bergedorfer Bahnhof entschieden, weil man für die Kontrolle Ruhe brauchte. Am Hauptbahnhof wäre die Lage eine andere gewesen.

Vor dem Bahnhof wurde eine Überprüfungsstraße eingerichtet, in der Tatverdächtige kontrolliert wurden. RUEGA Vor dem Bahnhof wurde eine Überprüfungsstraße eingerichtet, in der Tatverdächtige kontrolliert wurden.

Dazu seien 31 Personen, die an den Krawallen in Mannheim beteiligt gewesen sein sollen, an jenem Tag identifiziert worden. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs und Körperverletzung eingeleitet.

Als die öffentlichen Diskussionen später abflauten, gab es plötzlich eine Versetzung: Der ebenfalls zuvor öffentlich kritisierte Einsatzleiter Müller wurde nach Hannover beordert. Eine Folge des HSV-Einsatzes?

Nein, sagt die Bundespolizei. Ein Sprecher versichert gegenüber der MOPO, dass dieser Einsatz nichts damit zu tun habe. Müller sei nur aufgrund der vorübergehenden Abwesenheit von Linkogel als Inspektionsleiter eingesetzt gewesen. „Nach der Rückkehr von Herrn Linkogel wurde Herr Müller zur Bundespolizeidirektion Hannover umgesetzt.“ Eine ganz normale Prozedur sei das, damit die Beamten im höheren Dienst „eine größere Verwendungsbreite erhalten“.

Hamburger Bundespolizist nach umstrittenem Einsatz versetzt

Offiziell ist es ein – von der Bundespolizei nicht näher definierter – sogenannter Beförderungsposten, eine Stelle, die Müller auf seine nächsten Karriereschritte vorbereiten soll. Immerhin ist die Direktion in Hannover der Inspektion in Hamburg übergeordnet.

Andere Quellen wollen dies als Degradierung sehen, erwachsen aus der Kritik an dem Bergedorf-Einsatz. Dies dementiert ein Sprecher aber.