Essen, Musik und „Fischtennis“: Das Fest der Guden Leude

Ahoj! Beim diesjährigen Sommerfest der bekannten Hamburger Agentur „Gude Leude Fabrik“ trafen sich 400 Menschen aus der Hamburger Gastro-, Politik-, Medien- und Kulturszene. Für die gab es nicht nur Essen und Musik, sondern auch einen ganz speziellen Wettbewerb.

Die alte Schule an der Seilerstraße (St. Pauli) wurde hierfür am Samstagabend zur Eventlocation. „Wir wollen dafür sorgen, dass die Gäste einen Abend lang Spaß haben, denn das ist ja heutzutage ein rares Gut. Ich freue mich, wenn die anderen glücklich sind!“, sagte der gut gelaunte Inhaber der „Gude Leude Fabrik“, Lars Meier.

Auch im Inneren der Schule wurde gefeiert.

Mit ihm feierten unter anderem die Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit sowie die Schulsenatorin Ksenija Bekeris (beide SPD), mehrere Bezirksamtsleiter, die Schauspielerinnen Nina Petri und Andrea Gerhard, Verkehrssenator Anjes Tjarks und Justizsenatorin Anna Gallina (beide Grüne) und einige mehr.

„Wenn Lars Meier einlädt, kann man sich darauf freuen, spannende Gäste zu treffen, verwöhnt zu werden und garantiert gute Gespräche zu führen“, so Carola Veit. Bekeris sagte: „Ich freue mich, hier auf viele „Gude Leude“ zu treffen, die tolle Ideen und positive Impulse für unsere Stadt haben.“

Auch mit dabei: Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Schulsenatorin Ksenija Bekeris. (v.l.)

Verwöhnt wurden die Gäste übrigens nicht nur kulinarisch – zum Beispiel von der „Better Burger Company“ oder dem Bierhersteller „1661“ – sondern auch mit dem Gesang von „Singing IDA“, einem Kinderchor der Ida-Ehre-Schule.

Ebenfalls ein Highlight des Abends: Das dritte „Fischtennis-Tunier“, also Tischtennis auf einer Platte in Fischform, an dem unter anderem Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und Autorin Katharina Pütter teilnahmen. (rei)