Rechtsextremisten sprechen viel von Volk und Volksgemeinschaft, behaupten, dass ihnen das Wohlergehen Deutschlands am Herzen liege. „Aber das ist Unsinn. Rechtsextremisten wollen nicht, dass es Deutschland gut geht, sie wollen, dass es Deutschland so schlecht wie möglich geht. Je mehr Krisen desto besser. Denn sie glauben, das bringt sie ihrer Machtübernahme näher.“ Der Mann, der das sagt, weiß, wovon er spricht. Philip Schlaffer war einmal einer der gefährlichsten und gefürchtetsten Neonazis in Norddeutschland.