Über diesen Hamburger Stadtteilen wird es jetzt besonders laut

In Niendorf und Langenhorn darf man sich im September über besonders viel Flugzeuglärm „freuen“: Wegen Bauarbeiten an Start- und Landebahnen des Hamburger Flughafens müssen alle Flugzeuge über diese Stadtteile geleitet werden.

Im Juni waren alle Maschinen über Alsterdorf und Norderstedt geflogen – die Niendorfer und Langenhorner hatten Ruhe, weil „ihre“ Start- und Landebahn vier Wochen lang saniert wurde. Nun kehrt sich das Verhältnis um: Die Bahn Norderstedt/Alsterdorf wird für Sanierungsarbeiten gesperrt.

Oberste Deckschicht muss regelmäßig erneuert werden

„Bei unseren Start- und Landebahnen muss in bestimmten Zeitabständen die oberste Deckschicht erneuert werden – das sind Arbeiten, wie sie auch im Straßenbau üblich und notwendig sind. So bleiben die Pisten sicher nutzbar für den Flugbetrieb. Das hat oberste Priorität am Flughafen Hamburg”, erklärt Martin Borstelmann, Projektleiter Tiefbau am Hamburg Airport.

Für Erneuerung der obersten Deckschicht wird die Start- und Landebahn vom 30. August bis zum 27. September gesperrt. Außerdem werden bei den Bauarbeiten auch Nachtarbeiten nötig sein. Diese werden vom 4. bis zum 9., vom 11. bis zum 16. und vom 18. bis zum 23. September stattfinden.