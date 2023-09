Es wird bunt und innovativ: My Mexiko feiert Re-Opening im Möbelhaus der Wäscherei

Shop-in-Shop heißt es bald bei der Wäscherei. Am 15.09. findet ab 19 Uhr die große Wiedereröffnung des My Mexiko City-Stores statt. Interior-Fans werden ab dann im Einrichtungshaus der Wäscherei doppelt fündig. Zur Eröffnung wird natürlich auch gefeiert – mit Musik und Sonderangeboten beim Late Night Shopping.

2012 gestartet als Einrichtungsoutlet ­– heute Einrichtungsspezialist für alle, die ihrem Zuhause mit bunten und ausgefallenen Möbeln einen einzigartigen Touch verleihen wollen. Die außergewöhnlichen Möbelstücke und inspirierenden Dekoelemente sind dabei schon bald direkt im Einrichtungshaus der Wäscherei am Mexikoring zu finden. Als Shop-in-Shop wird das neue My Mexiko City dabei noch kreativer, bunter und innovativer. Hamburger Interior-Fans werden hier definitiv fündig.

Ausgefallene Tapeten und moderne Sofas warten im neuen My Mexiko City-Store auf Hamburger Interior-Fans. Die Wäscherei Ausgefallene Tapeten und moderne Sofas warten im neuen My Mexiko City-Store auf Hamburger Interior-Fans.

Die Designs des My Mexiko-Shops füllen den Roten Raum der Wäscherei mit neuen und beliebten Lieblingssofas, ausgefallen Tapeten und einzigartigen Dekoelementen. Der Rote Raum ist bekannt für seine außergewöhnlichen Möbel und Brandshops berühmter Designermarken. Von internationalen Möbelmessen in aller Welt haben die Möbel- und Dekostücke von My Mexiko City ihren Weg nach Hamburg gefunden. Perfekt für all die, die individuelles und farbenfrohes Wohnen lieben – und dabei nicht zu tief in die Tasche greifen wollen.

Musik und Sonderangebote: Neueröffnung mit Late Night Shopping

Auf Einrichtungs-Fans warten bei der Eröffnung des neuen My Mexiko-Stores in der City Nord jedoch nicht nur die bunten Inspirationen und internationalen Designs. Gefeiert wird das Re-Opening mit DJs, leckeren Drinks und Sonderangeboten. Bis 24 Uhr können der neue Shop und die vielfältigen Designs beim Late Night Shopping erkundet werden.

Wann? 15. September 2023, 19 bis 24 Uhr

Wo? Im Roten Raum der Wäscherei, Mexikoring 27-29, 22297 Hamburg

Wie? Keine Anmeldung nötig – einfach vorbeikommen und einen bunten Abend in der Wäscherei genießen.

Im neuen My Mexiko City-Store in der Wäscherei gibt es zahlreiche bunte Deko- und Einrichtungselemente – perfekt für ein individuelles Zuhause. Die Wäscherei Im neuen My Mexiko City-Store in der Wäscherei gibt es zahlreiche bunte Deko- und Einrichtungselemente – perfekt für ein individuelles Zuhause.

Store am Jungfernstieg bleibt weiterhin bestehen

Aber keine Sorge, der My Mexiko Store im Hamburger Hof am Jungfernstieg bleibt bestehen. Interior-Fans werden also auch in der Hamburger Innenstadt weiterhin ihre bunten Lieblingsstücke finden – Auch, wenn der ehemalige Standort von My Mexiko City in der City Nord nun durch den neuen Standort in der Wäscherei abgelöst wird.