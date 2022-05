Erster Laden in Hamburg: Supermarktkette übernimmt „Real“-Filiale

Schicker und moderner soll es in dem XXL-Supermarkt werden: Das saarländische Unternehmen Globus übernimmt den „Real“-Markt am Grandkuhlenweg (Lurup) zum 1. Juli.

Globus, ein Handelskonzern mit 20.000 Mitarbeitern bundesweit, der derzeit vor allem im Süden und Osten Deutschlands vertreten ist, will im späten Frühjahr 2023 seine erste Hamburger Filiale im ehemaligen „Real“-Markt in Lurup eröffnen, wie das „Abendblatt“ berichtet. Die „Real“-Kette war 2020 wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten von der Metro-Gruppe an den Finanzinvestor SCP verkauft und danach zerschlagen worden. Die Filiale in Lurup sicherte sich „Globus“. Die Arbeitsplätze der ehemaligen „Real“-Mitarbeiter sollen erhalten bleiben.

Konzern Globus übernimmt alte „Real“-Filiale in Lurup

Der Supermarkt soll kräftig umgebaut werden. Gegenüber dem „Abendblatt“ gibt Jochen Baab, Sprecher der Globus-Geschäftsführung an, dass aufgrund der in die Jahre gekommenen Immobilie und des besonderen Konzepts aufwendige Bauarbeiten erforderlich seien. Davon betroffen: Verkaufsfläche, Technik, Sozialräume, Fassade sowie der Parkplatz.

Das könnte Sie auch interessieren: Leere Supermarktregale in Hamburg

Wenn alles fertig ist, sollen hauptsächlich Lebensmittel verkauft werden – ein Non-Food Haushaltssortiment soll es aber auch geben. Globus betreibt derzeit 53 Markthallen sowie 97 Bau- und Fachmärkte. Das Unternehmen steht derzeit in der Kritik, weil es sein Geschäft in Russland weiterführt. (mp)