Wer derzeit Speiseöl, Mehl oder Klopapier braucht, erlebt zum Teil böse Überraschungen. Statt der gewohnten Vielfalt erwarten die Kunden leere Regale – egal ob in Neugraben, Billstedt oder Altona. Bei Rewe und Kaufland hängen in einigen Filialen bereits Schilder mit dem Hinweis, dass ein Kunde nicht mehr als zwei Packungen Mehl kaufen darf. Bei Penny ist das Speiseöl rationiert.

Es begann mit Speiseöl, nun kommen weitere Produkte hinzu: In mehreren Supermärkten in Hamburg stehen die Kunden derzeit vor leergeräumten Regalen. Die Filialen hängen bereits Schilder auf und mahnen zur Solidarität.

Hamburg: Kunden stehen vor leeren Supermarktregalen

Werden die Lebensmittel wegen des Ukraine-Krieges knapp? Oder weil Hamburger die Produkte hamstern?Tatsächlich verzeichne der Lebensmittelhandel derzeit erneut hohe Abverkäufe bei bestimmten Produkten, wie schon zu Beginn der Corona-Pandemie, bestätigt Brigitte Nolte, Geschäftsführerin des Handelsverband Nord. Das Problem: Die erhöhte Nachfrage übe weiteren Druck auf die ohnehin bereits angespannten Lieferketten aus. „Die derzeit stark gestiegenen Energiepreise führen zu einer Kostensteigerung in der Lieferkette und zum Teil auch zur Verknappung bestimmter Produkte“, erklärt Nolte.

Hinzu kommt ein direkter Mangel: Die von Krieg geschüttelte Ukraine musste notgedrungen ihre Exporte einstellen. Das Land ist Hauptlieferant von Sonnenblumenöl, während Deutschland seinen Bedarf an dem Speiseöl zu 94 Prozent über Importe deckt, wie die MOPO berichtete.

„Es treffen aktuell somit mehrere Faktoren zusammen, die dazu führen, dass Lebensmittelhändler eine überproportionale Bevorratung seitens der Kunden verhindern wollen“, sagt die Geschäftsführerin des Handelsverband Nord.

Rewe: Zwei Packungen Mehl pro Kunde

Das spiegelt sich in den Supermärkten wider: Bei Rewe in Billstedt heißt es derzeit am Mehl-Regal: „Aufgrund der aktuellen Lage kommt es hier zu Lieferausfällen. Wir bitten diese Unannehmlichkeit zu entschuldigen.“ Bei Penny: „Um der erhöhten Nachfrage gerecht zu werden, begrenzen wir aktuell die Abgabe folgender Artikel.“ Jeder Kunde darf nur eine Flasche Rapsöl, Sonnenblumenöl und Frittieröl kaufen. Ergänzt ist eine Bitte: „Seid solidarisch und denkt auch an eure Nachbarn – verzichtet daher auf eine unnötige Bevorratung!“

Eine Edeka-Sprecherin macht deutlich, dass die Versorgung des täglichen Bedarfs sichergestellt sei. In Einzelfällen könne es jedoch bei bestimmten Produkten zu Lieferengpässen kommen. So auch bei Kaufland. Sprecherin Andrea Kübler verweist darauf, dass die Kaufland-Filialen täglich beliefert werden und in den Logistikzentren ausreichend Lagerbestände vorhanden sind.

Brigitte Nolte, Sprecherin des Handelsverband Nord, sagt: „Es gibt keinen Grund für Panikkäufe.“ Der Pressesprecher des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels, Christian Böttcher stimmt zu: „Aktuell liegen dem Handelsverband Lebensmittel (BVLH) keine Informationen über eine flächendeckende Unterversorgung mit Lebensmitteln der Grundversorgung oder Gütern des täglichen Bedarfs vor.“ Die Kunden können demnach unbesorgt sein – und nur soviel kaufen, wie sie auch wirklich brauchen.