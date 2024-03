Erst Mini-Sommer, dann nass und kalt: So wird das Wetter am Oster-Wochenende

Das Wetter hält an diesem Wochenende eine Oster-Überraschung bereit: Besonders am Karsamstag können in Hamburg frühlingshafte 20 Grad erwartet werden. Doch trotz der warmen Temperaturen muss während der Ostereier-Suche eventuell der Regenschirm rausgeholt werden.

Von Sonne, Regen bis Windböen ist alles dabei: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die Ostertage mildes, aber wechselhaftes Wetter voraus für Schleswig-Holstein und Hamburg.

Wechselhaftes Wetter für die Ostertage vorhergesagt

Am freundlichsten verspricht der Karsamstag zu werden: Trotz Wolken bleibe es vielerorts trocken, bei frühlingshaften Temperaturen an die 20 Grad in Hamburg und um 15 Grad an der dänischen Grenze. „Noch ist diese Aussicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen“, sagte der DWD-Sprecher. Wegen mehrerer kleiner Tiefs sei es schwierig, das Wetter genau vorauszusagen.

Das könnte Sie auch interessieren: Ausflüge an den Feiertagen: Hasen, Lämmer und ein Baum mit mehr als 2000 Ostereiern

Leicht regnerisch soll es am Ostersonntag werden. Laut Vorhersage ist mit Temperaturen um 15 Grad im Hamburger Umland und zwischen 10 und 12 Grad im nördlichen Schleswig-Holstein zu rechnen. Auch am Ostermontag kann es nass werden – nach Prognosen des DWD erreicht den Norden dann ein neuer Tiefausläufer. Dazu kämen bei ähnlichen Temperaturen wie am Sonntag „auch mal kräftiger Regen oder ein paar Windböen“. (dpa/mp)