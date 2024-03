Endlich ist die Winterpause vorbei! Zu Ostern beginnt in vielen Tier- und Freizeitparks die Saison. Wir haben lohnenswerte und familientaugliche Ausflugsziele herausgesucht. Einige sind ganz in der Nähe, andere sind für einen Tages- oder Wochenendausflug geeignet. Ostereier sind immer dabei – und mit etwas Glück ist auch der Osterhase zu sehen. Unsere Ausflugstipps für die Feiertage.

Küken und Lämmer

Einzigartig in Europa ist der Tierpark Arche Warder mit seinen seltenen Haus- und Nutztierrassen. Im Frühling bevölkern Lämmer, Häschen und Küken den Park. Am Ostersonntag und Ostermontag präsentiert ein Tierpfleger jeweils um 11 und 13 Uhr den Nachwuchs der verschiedenen Hühnerrassen von Zwerghuhn bis Brahma. Dazu lädt der Park zur Fütterung der Schweine und Kaninchen ein – und wer selbst etwas essen möchte, kehrt in der Farmküche ein.

Frisch geschlüpft sind die Brakelküken im Tierpark Arche Warder. cliwon/Tierpark Arche Warder Frisch geschlüpft sind die Brakelküken im Tierpark Arche Warder.

Tierpark Arche Warder, Langwedeler Weg 11, 24646 Warder, Karfreitag, Ostersamstag, Ostersonntag und Ostermontag ab 10 Uhr geöffnet

Osterbaum der Rekorde

Schon vor den Feiertagen leuchtet es bunt in Wulkau. Der Osterbaum des kleinen Dorfes bei Havelberg in Sachsen-Anhalt hängt voller Eier. Rekordverdächtige 2300 sind es in diesem Jahr. Jeder, der mag, darf eins dazu hängen. Die Osterlinde im Garten von Anke Ziegler ist bis eine Woche nach Ostern geschmückt. Ein Ausflug nach Wulkau lässt sich gut mit einem Besuch der sehenswerten Stadt Havelberg an der Elbe verbinden.

In Wulkau in Sachsen-Anhalt steht der Osterbaum der Rekorde mit etwa 2300 Eiern. dpa In Wulkau in Sachsen-Anhalt steht der Osterbaum der Rekorde mit etwa 2300 Eiern.

Familientag im Kiekeberg-Museum

Ostermontag ist im Freilichtmuseum Kiekeberg Familientag. Kinder basteln an Mitmach-Stationen Filztiere oder backen Osterkekse. Spannend ist die Rallye mit der „Actionbound“-App. Vorbei an Schafen, Ziegen und Hühnern geht es auf digitale Ostereiersuche. Dazu gibt es in der Museumsbrennerei Livemusik, norddeutsche Gerichte serviert der „Stoof Mudders Kroog“ und im Museumscafé schmecken selbstgeröstete Kaffeespezialitäten und hausgebackener Kuchen.

Freilichtmuseum, Am Kiekeberg 21224 Rosengarten-Ehestorf, Ostermontag 10 bis 18 Uhr, sonst Di bis Fr 9 bis 17 Uhr, Sa/So 10 bis 18 Uhr

Das Freilichtmuseum Kiekeberg lädt am Ostermontag zum Familientag ein. Freilichtmuseum Kiekeberg Das Freilichtmuseum Kiekeberg lädt am Ostermontag zum Familientag ein.

Feiern auf Föhr

Über die Feiertage wird die Nordseeinsel Föhr zur Osterinsel – mit Veranstaltungen für die ganze Familie von Basteln über Stadtrallye in Wyk und Ostereiersuche am Strand. Auch über Ostern hinaus gibt es ein spannendes Frühlings-Ferienprogramm.

Wald-Erlebnis in Ehrhorn

Jede Menge zu entdecken gibt es beim Walderlebnis-Spaziergang in Ehrhorn in der Lüneburger Heide. dpa Jede Menge zu entdecken gibt es beim Walderlebnis-Spaziergang in Ehrhorn in der Lüneburger Heide.

Am Ostersonntag lädt das Walderlebnis Ehrhorn in der Lüneburger Heide zur Familienrallye. Zwischen 10 und 17 Uhr können Besucher und Besucherinnen ihre Beobachtungsgabe testen, den Wald mit Insektendorf, Bienenzaun und Bauernhaus sowie die Ehrhorner Dünen kennenlernen und eine kostenlose Führung für 15 Personen gewinnen. Anmeldung ist nicht erforderlich.

Walderlebnis Ehrhorn, Ehrhorn 1, 29640 Schneverdingen