Erst droht Nachtfrost – dann wird es noch ekliger

Ein Wochenend-Wetter zum Abgewöhnen: Der Frost hält sich zwar nicht lange – aber die Alternative ist alles andere als attraktiv.

Am Freitag prägen vor allem Wolken den Himmel über Hamburg. Bei maximal sechs Grad bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD). Nur an der Ostseeküste sind Regenschauer möglich. In der Nacht fällt das Thermometer auf Werte um minus zwei Grad – es droht Straßenglätte.

Schmuddelwetter am Wochenende

Der Samstag beginnt neblig und kalt – später kommt nach einer Atempause mit heiteren Abschnitten auch noch Regen dazu. Die Temperaturen steigen auf höchstens sechs Grad, der Wind frischt im Lauf des Tages immer mehr auf, in der Nacht drohen an den Küsten sogar Sturmböen. Kein Frost mehr, aber kühle drei Grad.

Sonntag wird es zwar deutlich wärmer – 8 bis 12 Grad prognostiziert der DWD für den Norden – aber von schönem Wetter ist man trotzdem weit entfernt: Bei weiter frischem bis starkem Wind gibt es immer wieder Schauer.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Weihnachtsmärkte: Wo es schon Glühwein gibt – heute öffnet der nächste!

Der Ausblick in die neue Woche: Es bleibt schmuddelig bei 9 bis 11 Grad, Wind und Regen.