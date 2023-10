Erneute Sturmflut-Warnung für Hamburg – diese Gebiete sollten Sie meiden

Bereits am Samstagabend erreichte Hamburg eine Sturmflut, die Fischauktionshalle am St.-Pauli-Fischmarkt stand unter Wasser. Nun haben die Behörden auch für Sonntagmorgen eine Sturmflutwarnung für die an der Elbe gelegene Millionenstadt herausgegeben.

Das im Verlauf des Sonntagmorgens zu erwartende Hochwasser werde am Pegel St. Pauli zwischen 3,37 und 3,87 Meter höher ausfallen als normal, teilte der Sturmflutwarndienst des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg in der Nacht zum Sonntag mit. Dies entspreche einem Pegel zwischen 1,25 bis 1,75 Meter „über dem mittleren Hochwasser“.

Behörden warnen erneut vor Sturmflut in Hamburg

Die Behörden forderten die Einwohner laut örtlicher Polizei dazu auf, das betroffene Gebiet zu meiden. Dies gelte insbesondere für tiefer gelegene Gebiete wie den Hamburger Hafen, die HafenCity und elbnahe Gebiete.

Ernsthafte Gefahr für ungeschützte größere Gebiete Hamburgs besteht erst ab einer sogenannten sehr schweren Sturmflut von etwas mehr als fünf Metern über einem mittlerem Hochwasser. In diesem Bereich wird die Bauhöhe von Hochwasserschutzanlagen erreicht. Eine so hohe Flut gab es nach Angaben der Stadt noch nie. Die bislang höchste Flut in Hamburg wurde 1976 mit einem Wasserstand von annähernd 4,50 Metern über mittlerem Hochwasser gemessen. (mp/dpa)