Viel los in der Atmosphäre über Norddeutschland: Der deutsche Wetterdienst hat am Samstagabend erneut eine Warnung vor schweren Gewittern in Hamburg ausgesprochen, die von Südwesten auf die Stadt zuziehen. Am Ende verlief es glimpflich. Nach Auskunft des Feuerwehrlagedienstes um 21.30 Uhr gab es bis dahin keine wetterbedingten Einsätze: „Das waren ganz normale Sommergewitter“, so der Sprecher zur MOPO.

Die „Warnung vor markantem Wetter“ ist die zweite von vier Warnstufen. Erwartet wurden Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 Stundenkilometern (Windstärke acht) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 Liter pro Stunde auf den Quadratmeter sowie kleinkörniger Hagel.

Wetterdienst warnt vor Gewittern in Hamburg

Es war seit Freitagnachmittag bereits die dritte Gewitterwarnung für Hamburg. Am Freitag hatten heftige Niederschläge im Norden der Stadt und im Kreis Pinneberg für überflutete Straßen gesorgt. Rund 150 Notrufe musste die Hamburger Feuerwehr bis in die Abendstunden abarbeiten.

Am Samstagnachmittag, als die zweite Warnung erging, kam es nur zu wenigen Feuerwehreinsätzen in Hamburg, hauptsächlich wegen verstopfter Gullys.