Klima-Gruppe mit eindrücklicher Aktion in Hamburg

Am 2. August ist „Earth Overshoot Day“ (Erdüberlastungstag): An diesem Tag haben wir Menschen alle Ressourcen aufgebraucht, die die Natur innerhalb eines Jahres regenerieren kann. Ab diesem Tag leben wir auf Pump. Um darauf aufmerksam zu machen, hat die Gruppe „Extinction Rebellion“ am Sonntagmittag unweit der Landungsbrücken zu einem eindrücklichen Mittel gegriffen.

In rote Gewänder gehüllt und die Gesichter weiß angemalt, veranstalteten die Aktivisten einen Trauermarsch auf der Jan-Fedder-Promenade. Menschen in Straßenkleidung und mit Plakaten folgten ihnen. Als Symbol legten sie Leichentücher auf einen Mann und ein Baby, die auf dem Boden lagen.

Laut Polizei verlief die angemeldete Demonstration ruhig und es gab keine besonderen Vorkommnisse. Für Deutschland war der „Überlastungstag“ übrigens schon im Mai. (prei)