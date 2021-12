Am Wochenende stehen im Fitness-Studio „Kaifu-Lodge“ (Eimsbüttel) nicht Hanteln & Co. im Mittelpunkt, sondern Spritzen! Freitag, Samstag und Sonntag sollen dort Tausende Coronaschutz-Impfungen in die Oberarme gebracht werden. Wer kommen darf und wann es losgeht, lesen Sie hier.

Vergangene Woche wurden in Hamburg insgesamt 117.600 Menschen geimpft – ein Rekord. Die „Kaifu-Lodge“ möchte einen Teil dazu beitragen, auch diese Woche für ein hohes Impfniveau zu sorgen. Insgesamt sollen am kommenden Wochenende 3000 Impfungen in den Räumlichkeiten der „Kaifu Lodge“ (Bundesstraße 107) verabreicht werden.

Hamburg: Coronaschutz-Impfung im Fitness-Studio

„Wir sind das erste Fitness-Studio, das so viele Impfungen verabreichen kann. Wir möchten ganz Eimsbüttel impfen“, sagt Kevin Nafar, Mitglied der Geschäftsleitung der „Kaifu-Lodge“. „Natürlich darf jeder kommen, auch Nicht-Mitglieder und Personen aus anderen Stadtteilen“, fügt er hinzu.

Interessierte haben Freitag, den 17. Dezember von 13 bis 20 Uhr, die Möglichkeit, sich mit dem Impfstoff Moderna boostern zu lassen, Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 20 Uhr. Auch Erstimpfungen und Zweitimpfung sind möglich. Eine Aufrischungsimpfung kann nach Impfungen mit Moderna bereits nach vier Monaten erfolgen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Am Samstag gibt es zusätzlich die Möglichkeit, sich mit Biontech boostern zu lassen, jedoch muss hier der Zeitpunkt der zweiten Impfung sechs Monate zurückliegen. Für Biontech ist eine Anmeldung über das Buchungstool erforderlich. Der Impfstoff wird von 9 bis 14 Uhr verabreicht. Biontech wird besonders für unter 30-Jährige benötigt, für die der Impfstoff von Moderna nicht empfohlen wird. Hier geht es zur Anmeldung.

Bei vielen Menschen, die sich Anfang oder Mitte des Jahres gegen das Coronavirus impfen lassen haben, lässt die Schutzwirkung des Impfstoffes allmählich nach. Nafar appelliert deshalb an die Hamburger: „Lasst Euch bitte boostern“.