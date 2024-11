Er sprach nie ein Wort: Ganzer Stadtteil trauert um namenlosen Obdachlosen

Zahlreiche Blumen, Grabkerzen und kleine Geschenke stehen an der Straßenlaterne vor dem Mercado in Ottensen. Dort, wo noch vor wenigen Tagen ein Mann auf dem nackten Boden saß, mit grauer Kleidung, Mütze, meist auch mit einer Schutzmaske. Ein Mann, der nie gesprochen hat, dessen Namen niemand kennt – und der trotzdem die Herzen zahlreicher Menschen berührt hat. Nun ist er für immer fort, und viele Menschen im Stadtteil können es kaum fassen.

Auch vier Tage nach seinem Verschwinden bleiben im Minutentakt Passanten vor dem Denkmal stehen und schauen sich das Foto des Mannes an. Wie viele ihn kannten, wird an Beiträgen in einer lokalen Facebook-Gruppe deutlich: „Oh nein, wie schrecklich. Ich habe mich immer gefreut ihn zu sehen, und hab seit vielen Jahren gerne Geld bei ihm gelassen. So ein höflicher Herr. Ruhe in Frieden“, schreibt eine Frau. Eine andere berichtet, sie sei seit zehn Jahren immer wieder mit ihrem Sohn dort vorbeigekommen, dieser habe dem Mann dann stets ein paar Groschen gegeben.

Hamburg-Ottensen: Trauer um toten Obdachlosen

Keiner der Kondolierenden hat je ein Wort mit dem Mann gesprochen. Manche schreiben, er hätte ihnen immer zugelächelt, ein anderer meint: „Er sorgte für eine bleibende Präsenz seines Wesens. Trotz radianter Stille oder gerade deswegen.“ Eine Frau schreibt: „Ich brachte ihm häufig etwas vorbei, die Tage noch Schokolade, und er strahlte mich an, unsere Augen unterhielten sich miteinander. Zum Dank legte er seine Hände aufs Herz. Er fehlt mir. Was ist geschehen?“

Ein Foto des Mannes steht unter einem Blumenstrauß zu seinen Ehren.

Bewohner des Stadtteils haben dem Mann ein Denkmal an seinem Stammplatz errichtet.

Das kann niemand mit vollständiger Sicherheit sagen – nicht einmal seinen Namen haben die Trauernden je erfahren. Angeblich soll der Mann am Donnerstag durch einen Herzinfarkt gestorben sein.

Eine Anwohnerin sieht zumindest etwas Positives in all den trauernden und fassungslosen Reaktionen: „Das ist so traurig. Aber wie schön von allen, ihm so zu gedenken. Er wird fehlen.“