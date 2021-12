Epidemische Notlage in Hamburg soll ausgerufen werden

Gilt in Hamburg bald die epidemische Notlage? Nach MOPO-Informationen könnte das demnächst der Fall sein. Denn offenbar will die rote-grüne Koalition das am Mittwoch in der Bürgerschaft beschließen.

Den MOPO-Informationen nach sollen dabei nicht verschärfte Corona-Regeln im Vordergrund stehen, sondern vor allem eine Rechtsgrundlage für Silvesterregeln wie das Feuerwerks- und bestimmte Versammlungsverbote geschaffen werden. Senatssprecher Marcel Schweitzer hatte am Dienstag erklärt, dass bisher keine strengeren Corona-Maßnahmen geplant seien, obwohl die Virusvariante Omikron in Hamburg angekommen ist. Er hatte strengere Regeln allerdings auch nicht ausgeschlossen.

Epidemische Notlage in Hamburg: Verfassungsausschuss berät am Freitag

Auf Bundesebene ist die „epidemische Notlage nationaler Tragweite“, die bisherige Rechtsgrundlade für Beschlüsse dieser Art, ausgelaufen – Bundesländer können sie aber auch einzeln beschließen. In Sachsen und Thüringen ist das bereits passiert, Brandburg wird voraussichtlich folgen.

Bevor die Bürgerschaft am Mittwoch darüber entscheidet, wird am Freitagmorgen ab 8.30 Uhr erst der Verfassungsausschuss im Parlament darüber beraten. (ncd)