Entenhausen in Hamburg: Wenn Mama Ente auf dem Balkon brütet

Wilhelmsburg -

Hoher Besuch im Blumenkübel: Familie Korff wohnt im Woodcube in Willhelmsburg. Auf ihrem Balkon im vierten Stock hat es sich vor rund einem Monat ein ganz besonderer Gast bequem gemacht – eine Ente.



Im April saß die Ente eines Tages im Blumenkübel. „Wir haben uns schon gewundert, warum sitzt denn eine Ente bei uns im vierten Stock“, berichtet Familie Korff. Als die Ente wegflog entdeckten sie dann, dass der Gast doch tatsächlich ein Ei im Blumenkübel zurückgelassen hatte.

Mutter-Ente legt Eier im Blumenkübel – im vierten Stock!

Doch bei einem Ei blieb es nicht. Die Mutter-Ente kam jeden Tag wieder und legte ein weiteres Ei dazu, sodass es am Ende elf Eier waren. Dann begann die Brutzeit, die rund 28 Tage dauerte. In der Zeit fing Familie Korff auch an, die Ente zu füttern – mit Mehlwürmern zum Beispiel. Auch ein eigenes Wasserbecken bekam sie.

Morgens am 27. Mai war es soweit: Die Küken schlüpften. Aber wie sollte die Entenfamilie vom Balkon im vierten Stock zurück in die Kanäle des Willhelmsburger Inselparks kommen?

Familie Korff recherchierte – und wurde fündig. Die Küken sollten nicht von der Mutter getrennt werden, am besten ist es, wenn sie sich die ganze Zeit gegenseitig hören können. Die Küken einfach durch das Treppenhaus in Freiheit zu befördern, war also keine Option.



In einem Picknickkorb wurden die kleinen Baby-Enten abgeseilt. Patrick Sun Foto:

„Dann kamen wir auf die Idee, einen Korb zu besorgen“, sagt die Familie. Ein verschließbarer Picknickkorb und ein rund 15 Meter langes Seil sollten die elf Küken so sicher in die Wildnis bringen. Mit der Hand wurden die kleinen Baby-Enten also eingefangen und in dem Korb untergebracht.

Wilhelmsburg: Elf Küken von Balkon abgeseilt

Der Korb wurde dann – natürlich verschlossen, damit kein Küken raushüpft – vom Balkon abgeseilt. Die Mutter Ente flog zeitgleich vom Balkon los und wartete auf der Wiese vor dem Woodcube auf ihren Nachwuchs. Sobald der Korb auf dem Boden stand, brachte Familie Korff die Küken noch rund 100 Meter zu einem der Kanäle des Inselparks.

Die kleine Entenfamilie auf dem Weg ins Wasser. Patrick Sun Foto:

Als die kleinen Enten aus dem Korb schlüpften, lief die Mutter eine Böschung runter und der Nachwuchs folgte ihr. Als sich alle Küken im Wasser versammelt hatten, war die Zeit des Abschieds gekommen und die Mutter Ente schwamm mit ihren Küken davon. Ihr erstes Abenteuer haben sie somit schon gemeistert!