Endlich wird’s warm! 20 Grad am Montag – und dann?

Wo bleibt der Frühling? Der Hamburger Hafengeburtstag wurde an diesem Wochenende von einer grauen Wolkendecke und einzelnen Schauern begleitet. Zum Wochenstart soll das Wetter allmählich freundlicher werden.

In Hamburg wurde die 20-Grad-Marke in diesem Mai bisher nicht geknackt – nachts lagen die Temperaturen teilweise nur knapp über null Grad. Das könnte sich in der kommenden Woche ändern: Für Montag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) blauen Himmel und Sonnenschein voraus. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus Südost erreichen die Höchsttemperaturen im Norden zwischen 17 und 20 Grad.

Der Sommer ist damit allerdings noch nicht eingeläutet – für den Rest der Woche ist die Prognose weniger heiter. In der Nacht zum Dienstag wird es zunehmend wolkig mit Regen in der Westhälfte. Auch am Dienstag und am Mittwoch bleibt das Wetter nach Angaben des DWD wechselhaft: Wolken, Regen und Sonnenschein wechseln sich im Tagesverlauf ab bei Temperaturen zwischen 12 bis 16 Grad am Dienstag und 11 bis 15 Grad am Mittwoch. (dpa/mp)