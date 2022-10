Endlich wieder Halloween! Hamburgs schaurigste Geister

Geister, Hexen und Skelette: Am Montag wurden in Hamburg anlässlich des Halloweenfestes wieder die gruseligsten Kostüme ausgepackt. Während die Großen ihren Abend auf schaurig-schönen Halloweenpartys verbrachten, waren die Kleinsten schon tagsüber unterwegs – auf der Jagd nach süßen Leckereien.

Der vierjährige Vincent feiert schon zum zweiten Mal richtig Halloween. Er trägt ein Skelett-Kostüm und eine schaurige Maske. „Ich liebe Verkleiden!“, ruft er und strahlt. Seine Mama Loredana, die einen Vampir – inklusive knallroter Kontaktlinsen und mit gleichfarbigem Samtumhang – darstellt, ergänzt: „Letztes Jahr war er Batman. Er hat verschiedene Superhelden-Kostüme, heute sollte es aber das Skelett sein.“

Vincent (4) und seine Mama Loredana sind noch zu einer Halloweenparty eingeladen.

Der zehnjährige Sidney trägt einen schwarzen Umhang, in der Hand hält er eine Sense. „Ich bin heute der Tod“, erklärt er und zieht dabei eine gruselige Grimasse. Was Sidney an Halloween mag? „Süßigkeiten-Sammeln und Verkleiden“, sagt er. Zur Stärkung gibt es jetzt erstmal einen Schoko-Donut.

Der zehnjährige Sidney stellt heute den Tod dar.

Wenn Piedro „Süßes – sonst gibt’s Saures“ ruft, läuft es wohl jedem kalt den Rücken herunter. Der Siebenjährige trägt eine Maske, unter der man ihn gar nicht erkennt, auf seinem weißen Umhang sind Blutstropfen.

„Meine Mama und ich wollen jetzt um die Häuser ziehen“, erklärt er. Was er darstellt? „Ein Skelettgespenst“. Na, dem möchte man nicht im Dunkeln begegnen.