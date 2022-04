Freie Fahrt für Radler: Veloroutenausbau in beliebtem Stadtteil abgeschlossen

Fast zwei Jahre lang wurde am Veloroutenausbau in Ottensen gearbeitet. Am Freitag dann verkündete der Senat den erfolgreichen Abschluss der Bauarbeiten.

Vorbei mit holprigen Radwegen und zu wenig Platz für Fußgänger. Nach fast zwei Jahren Bauzeit sind die Ausbauarbeiten an der Veloroute in Ottensen endlich beendet. Seit Juli 2020 wurden auf einer Länge von 2700 Metern zwischen Museumsstraße und Hohenzollernring Abschnitte zwischen den Einbahnstraßen in Ottensen so umgestaltet, dass diese für den Radverkehr in beide Richtungen nutzbar sind.

Hamburg: Veloroutenausbau in Ottensen abgeschlossen

Außerdem gibt es jetzt stadteinwärts durchgängig Radfahrstreifen mit einer Breite von 2,25 Metern. Auch stadtauswärts haben die Radfahrstreifen eine Breite von 2,25 Metern. Dort, wo der Platz baulich nicht vorhanden ist, wurden Schutzstreifen eingerichtet. Darüber hinaus wurden beziehungsweise werden in dem Abschnitt 437 Fahrradbügel eingebaut, sodass künftig rund 800 zusätzliche Fahrradabstellmöglichkeiten in dem Quartier vorhanden sind.

Übrigens ist der Abschluss des Velorouten-Ausbaus in Ottensen nicht nur für Radfahrende eine gute Nachricht, sondern auch für alle, die auf dieser Strecke mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Denn das Ende der Arbeiten führt auch dazu, dass die Buslinien 1, 250 und der Nachtbus 601 seit dem 2. April wieder auf ihren angestammten Routen durch Ottensen fahren können.

„Der abgeschlossene Ausbau der Veloroute in Ottensen ist ein weiterer, wichtiger Schritt für die Mobilitätswende in unserer Stadt – und auch in Altona“, meint Stefanie von Berg (Grüne), Bezirksamtsleiterin in Altona. „Schon jetzt schwingen sich in unserem Bezirk viele Menschen Tag für Tag in den Fahrradsattel. Und mit dieser gut ausgebauten Strecke wird das Radeln im Quartier nun noch komfortabler und attraktiver – davon können sich jetzt alle gerne selbst überzeugen.“

Im Rahmen der Bauarbeiten wurden auch die Gehwegflächen verbreitert, saniert und barrierefrei gestaltet. Allerdings kann die neue Ampel an der Kreuzung Klausstraße/Eulenstraße/Bahrenfelder Straße erst im Juli in Betrieb genommen werden. Bis dahin wird der Verkehr temporär noch über einen Zebrastreifen geregelt.