Endlich! Die Sonne ist zurück in Hamburg – vorerst

Der ein oder andere Hamburger mag am Samstag verwirrt aus dem Fenster geschaut haben: Ist das wirklich die Sonne? Die vergangenen Tage und Wochen waren von Orkan „Zeynep“ und Sturmtief „Antonia“ geprägt, die vor allem graue Wolken, Wind und Regen in die Hansestadt brachten. Damit könnte jetzt erst einmal Schluss sein – zumindest für eine Weile.

Blauer Himmel, wenig Wolken und eine volle Ladung Sonne! Das Wetter könnte am Samstag in Hamburg nicht schöner sein – endlich Schluss mit dem ewigen Grau. Die Temperatur klettert mittags sogar auf bis zu neun Grad hoch.

Wetter in Hamburg: Sonne scheint das ganze Wochenende

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz im hessischen Offenbach sagt für Hamburg und den Norden eine leicht frostige Nacht von Samstag auf Sonntag mit bis zu minus drei Grad voraus. Nur auf den Nordfriesischen Inseln kann die Temperatur mal auf bis zu 1 Grad steigen.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Gute Nachrichten gibt es jetzt für alle Sonnenanbeter – denn die Sonne wird Hamburg voraussichtlich auch am Sonntag nicht verlassen. Laut DWD gibt es dazu nur mäßigen Wind, die Temperatur steigt auf bis zu acht Grad an. War der Regenschirm in den vergangenen Tagen ein ständiger Begleiter, kann er auch am Montag wahrscheinlich noch mal zu Hause bleiben: „Meist sonnig“, lautet die Wettervorhersage bei bis zu neun Grad.

Das könnte Sie auch interessieren: Sturm-Schaden in Hamburg: Dach von Kripo-Gebäude abgerissen

Am Dienstag scheint es dann aber wieder vorbei zu sein mit dem kurzen Sonnenglück. „Zunehmend stark bewölkt“, lautet die Prognose des DWD. Am Nachmittag wird es dann sogar wieder etwas regnen – und dieser Regen könnte sich in der Nacht zum Mittwoch dann sogar in Schnee verwandeln. (aba)