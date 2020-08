Endlich!: Hamburgs Behörden mit wichtiger Neuerung für Autofahrer

Das digitale Angebot der Stadt wird ausgebaut: Nun können Hamburger neue Fahrzeuge von ihrem Sofa aus zulassen oder abmelden – und auf Fahrten zum Verkehrsamt, Wartezeiten und Terminbuchungen verzichten.

Unter Federführung des Hamburger Landesbetriebs Verkehr (LBV) sollen An- und Abmeldungen von Fahrzeugen in der Hansestadt digital über das Service-Portal möglich gemacht werden. Die Entwicklung der internetbasierten Fahrzeugzulassung (i-kfz) begann im Januar 2015 und erfolgt in mehreren Stufen.

Hamburg: Autos können jetzt digital zugelassen werden

Nun können in der „Stufe 3“ sogenannte fabrikneue Fahrzeuge online zugelassen werden – bereits im Dezember 2019 war die digitale Abmeldung von Fahrzeugen eingeführt worden.

Der Service kann nach einer Registrierung beim Hamburger Online-Portal genutzt werden – da es sich um einen datensensiblen Bereich handelt, ist dabei die elektrische Identifizierungsfunktion des Personalausweises erforderlich.

Hamburg: Neuer IT-Service ist rund um die Uhr nutzbar

Hierfür kann ein Kartenlesegerät oder die „AusweisApp2“ genutzt werden. Die App funktioniert jedoch nur auf Smartphones, die maximal zwei Jahre alt sind. Persönliche Besuche bei der Behörde sind weiterhin möglich.

Das könnte Sie auch interessieren: Stadt kassiert mit Parkgebühren. Hamburg nimmt immer mehr Kohle ein.

Der Service ist ab sofort und rund um die Uhr nutzbar. Das digitale Angebot des LBV soll auch zukünftig weiter ausgebaut werden: „Ich wünsche mir nun zeitnah den nächsten Schritt bis Anfang Oktober 2020, die Zulassung schon einmal angemeldeter Fahrzeuge, die sogenannten Besitzumschreibungen“, sagt Dr. Jörg Oltrogge, Geschäftsführer des LBV. (nd)