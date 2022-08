Ende des Booms: Immobilienpreise fallen in Hamburg am stärksten

Ein wachsendes Angebot an Immobilien bei sinkenden Preisen – wer sich in Hamburg aktuell ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte und ausreichend Kapital angespart hat, erwischt dafür einen günstigen Zeitpunkt. Der Immobilienmarkt reagiert auf die hohe Inflation und die gestiegenen Bauzinsen, sagt eine Marktanalyse des Immobilienportals McMakler.

In allen sieben deutschen A-Städten, sprich: in allen Top-Zentren der Bundesrepublik, sind die Immobilienpreise im zweiten Quartal 2022 gefallen. Allein in Hamburg drehte sich die Preisschraube demnach um 2,2 Prozent von 5898 Euro auf 5797 Euro für einen Quadratmeter zurück – nur Berlin verzeichnete einen ähnlichen Rückgang verglichen mit dem Vorquartal. Großes Aber: Bei den Quadratmeterpreisen bleibt Hamburg trotzdem noch klar an der Spitze aller Bundesländer, der Erwerb von Eigenheim bleibt für viele Menschen weiterhin ein unerreichbarer Traum.

McMakler: Immobilienpreise in Hamburg stark gefallen

Steigende Kaufpreise verzeichneten nur Sachsen-Anhalt (+2,1 Prozent) und das Saarland (+1,6 Prozent). Unter den Städten belegten München (-3,7 Prozent) und Stuttgart (-3,2 Prozent) die Spitzenplätze der Marktanalyse. Für die Auswertung hat McMakler Daten des eigenen Portals sowie weiterer Online-Immobilienportale betrachtet.

Weil zugleich das Angebot an verfügbaren Immobilien auf dem Markt steige, die Nachfrage aber allgemein zurückgehe, bedeute dies bessere Chancen für Kaufinteressenten. So sei die Nachfrage in Hamburg mit einem Minus von 39 Prozent besonders stark gesunken. Auch in Brandenburg (-35,7 Prozent) und Niedersachsen (-22 Prozent) ging sie demnach deutlich zurück.

„Während die Nachfrage abkühlt, kommen genau jetzt mehr Immobilien auf den Markt. Damit beginnt für Kauf- wie Verkaufsinteressenten eine neue Marktphase“, sagt McMakler-Chef Felix Jahn. Der Immobilienmarkt biete derzeit ein „spannendes Umfeld“, sofern man über einen Kauf nachdenke. „Die Finanzierungszinsen liegen weiter auf einem historisch niedrigen Niveau und in Teilmärkten sinken erstmals seit langem die Preise.“