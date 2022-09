Ende des 9-Euro-Tickets: Mega-Schlange am Hauptbahnhof

Es ist der 1. September – der Tag, an dem das 9-Euro-Ticket seine Gültigkeit verliert. Viele Hamburger:innen mussten sich daher eine neue Monatskarte besorgen. Neben den altbekannten hohen Kosten bedeutet das: Lange Schlangen vor den HVV-Servicestellen.

Seit 6 Uhr am Donnerstagmorgen stehen die Menschen sich am Hamburger Hauptbahnhof die Beine in den Bauch. Wie ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber der MOPO bestätigte, reichte die Schlange zwischenzeitlich durch die Wandelhalle bis auf den Hachmannplatz vor dem Ost-Ausgang des Hauptbahnhofs – kein Ende in Sicht.

Wer eine neue Monatskarte in der HVV-Servicestelle am Hauptbahnhof kaufen wollte, brauchte Geduld.

Zu den Verkaufszahlen am ersten Tag nach dem Ende des 9-Euro-Tickets konnte der HVV noch keine Angaben machen – schließlich werden Tickets auch per App verkauft. Mit einem großen Andrang in den Servicestellen war laut einer Sprecherin an Knotenpunkten wie dem Hauptbahnhof oder dem Bahnhof Altona aber gerechnet worden.

5,5 Millionen Menschen hatten das günstige 9-Euro Ticket in den vergangenen drei Monaten im HVV-Gebiet genutzt. Ein bundesweites Nachfolgemodell gibt es bislang nicht – aktuell verhandeln die Verkehrsminister der Länder mit dem Bund über eine mögliche Finanzierung.