Hamburger Fans beim Fan Fest: Viel Bier, gutes Wetter und noch bessere Laune

Schon lange vor Anpfiff der Partie zwischen Deutschland und der Schweiz bildeten sich an den Eingängen zum Fan Fest auf dem Heiligengeistfeld lange Schlangen, insgesamt waren laut Veranstalter am Sonntag rund 45.000 Menschen beim Public Viewing. Die Nationalmannschaft stand bereits vor Beginn des dritten Gruppenspiels im Achtelfinale der EM – und die deutschen Fans sind optimistisch wie schon lange nicht mehr, wie eine Umfrage der MOPO zeigt.

„Wir kommen auf jeden Fall ins Finale und holen die Europameisterschaft!“, ist Patrick Beier überzeugt. Der 22-Jährige ist am Sonntagabend mit seiner Freundesgruppe zum Public Viewing gekommen. Sie alle tragen Deutschlandtrikots und haben die schwarz-rot-goldene Flagge aufs Gesicht gemalt. „Gegen Spanien könnte es nur ein wenig schwerer werden oder natürlich Italien, die sind immer unser Endgegner“, lacht er.

Dass es so gut für die Nationalmannschaft läuft, hätten sie vor dem Turnier alle nicht erwartet. „Aber der Trainerwechsel zu Julian Nagelsmann war einfach echt Gold wert“, sagt Beier. „Er hat das Zeug, die Mannschaft zum Titel zu führen.“

Public Viewing Heiligengeistfeld: Deutsche Fans sind optimistisch

Der 36-Jährige Nagelsmann ist seit September 2023 Bundestrainer und Nachfolger von Hansi Flick, der kurz zuvor nach einer 1:4 Niederlage gegen Japan freigestellt worden war. Im April verlängerte Nagelsmann seinen Vertrag als Bundestrainer bis zur WM 2026, die in Kanada, Mexiko und den USA stattfinden wird.

Tausende Fans versammelten sich am Sonntagabend beim Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld.

Auf dem Fan Fest auf dem Heiligengeistfeld gibt es mehrere Leinwände, sodass jeder gut das Spiel verfolgen kann.

Bei den Fans auf dem Heiligengeistfeld herrscht gute Stimmung.

Die Fans verfolgten gebannt die Übertragung des Spiels aus Frankfurt.

Das Wetter spielte am Sonntagabend während des Spiels der deutschen Nationalmannschaft ausnahmsweise mit.

Auch Alex (39) und Alexa (29) hatten vor Turnierstart so ihre Zweifel an den Nagelsmännern. „Ich hätte ich niemals gedacht, dass sie sich so gut schlagen bei der EM“, so Alex. „Aber umso größter ist natürlich jetzt die Euphorie. Die kommen auf jeden Fall ins Finale – und der Titel ist auch drin.“ Die beiden waren bereits beim Public Viewing von der Partie Niederlande – Polen auf dem Heiligengeistfeld. „Da war aber deutlich weniger los.“

Alexa (29) und Alex (39) hätten vor Turnierstart nicht gedacht, dass die deutsche Mannschaft es über die Gruppenphase schafft.

Marcel (51) und Luisa (17) sind sogar das allererste Mal während dieser Europameisterschaft auf dem Fan Fest. „Die Stimmung hier ist wirklich super“, sagt Marcel. Auch sie sind überzeugt, dass die Nationalmannschaft das Finale im Berliner Olympiastadion erreicht. „Allerdings könnten Frankreich oder vor allem Spanien noch wirklich schwierige Gegner werden.“

Marcel (51) und Luisa (17) finden die Stimmung auf dem Heiligengeistfeld super.

Der Meinung ist Jule Wilke ebenfalls. „Eigentlich wäre es sogar besser, wenn sie heute gegen die Schweiz verlieren und dann nicht gegen Spanien spielen müssen“, überlegt sie. „So oder so, ich hätte nie geglaubt, dass sie überhaupt über die Gruppenphase hinauskommen.“ „Doch, ich schon!“, ruft einer ihrer Freunde rein, alle lachen. „Komm, wir müssen schnell los, sonst verpassen wir die Nationalhymne!“ Lachend verabschieden sie sich, um noch einen guten Platz mit Blick auf die riesige Leinwand zu erwischen.

Jule Wilke (2. v. rechts) und ihre Freundesgruppe hoffen auf einen EM-Sieg der deutschen Nationalmannschaft.

Das Fan-Fest wurde auch am Sonntag in zwei Bereiche aufgeteilt: In der Fan Zone, dem Event-Dorf mit zwei Leinwänden, können sich all diejenigen aufhalten, die nicht in der Public Viewing Arena mit der 100 Quadratmeter großen Videowand in der Menge stehen wollen. Hier gibt es außerdem viele Essensbuden, Torwandschießen, Billiard-Fußball und ein Riesenrad. Eine Fahrt allerdings nicht günstig: Für einen Blick von oben bezahlen Erwachsene acht Euro, Kinder fünf Euro. Insgesamt seien am Sonntag 45.000 Menschen beim Public Viewing gewesen, hieß es am späten Sonntagabend vom Veranstalter.

Am Montag und Dienstag öffnet die Fan Zone wieder: Am Montag ab 19 Uhr vor den Spielen Albanien gegen Spanien und Kroatien gegen Italien, am Tag darauf bereits ab 16 Uhr, rechtzeitig zu den 18-Uhr-Partien Frankreich-Polen und Niederlande-Österreich. Ab 21 treten Dänemark gegen Serbien und England gegen Slowenien an.