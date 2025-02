Dieser Elektronik-Riese eröffnet seinen ersten Laden in der City

Der Niederländische Elektronik-Riese „Coolblue” startet in Hamburg mit einer ersten Filiale am Gänsemarkt. Ab Juli sollen dort auf 1500 Quadratmeter über zwei Etagen Smartphones, Laptops, TVs und Haushaltsgeräte verkauft werden.

MediaMarkt/Saturn bekommen Konkurrenz. Ab Juli wird am Gänsemarkt 45 eine Filiale der niederländischen Kette „Coolblue“ eröffnen. Über zwei Etagen will die dort „acht Produktwelten” anbieten, wie das im Werbesprech der Ankündigung zu hören ist. Zudem eröffne ein regionales Logistikzentrum, dort will der Händler Elektronikprodukte und einen Liefer- und Installationsservice anbieten, angeblich mit dem Zusatz „Next Day“ – also direkt am nächsten Tag.

Elektronikhändler will 100 neue Arbeitsplätze schaffen

„Mit unserem ersten Store in Hamburg bringen wir ein nahtloses Einkaufserlebnis in eine der dynamischsten Einkaufsmetropolen Deutschlands”, sagt Urs Möller, Deutschland-Beauftragter bei „Coolblue“. Für das Warenhaus sucht der Elektronikhändler nun laut eigener Aussage 75 neue Mitarbeiter, für den Laden 25.

Zum Service im Laden sollen unter anderem Produktvergleiche per QR-Code zählen, Virtual-Reality-Features sowie kostenlos bereitgestellter Kaffee oder Tee. Das klingt ja geradezu gemütlich.

„Coolblue“ expandiert gerade in Deutschland und will bis 2029 insgesamt 36 neue Läden sowie 9 Logistikzentren schaffen.