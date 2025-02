Am 14. Februar ist Valentinstag. Der Tag der Liebe, der sich zu einem wichtigen Verkaufsdatum für die Floristik- und Süßwarenindustrie entwickelt hat, ist für viele Paare eine Gelegenheit, ihre Beziehung zu feiern und zu pflegen. Dabei erinnert man sich an die alten Zeiten, an den Moment des Kennenlernens, als es „Zoom“ gemacht hat, und manchmal bringt das die doch etwas ermüdeten Schmetterlinge im Bauch wieder zum Flattern. Die MOPO hat sich auf die Suche nach Hamburgs schönsten Liebesgeschichten gemacht..