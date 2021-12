Bereits Ende September begannen in der Hamburger HafenCity die ersten vorbereitenden Baumaßnahmen für den Elbtower. Da war jedoch nur eine Teilgenehmigung vorhanden. Nun wurde vom Hamburger Senat der gesamte Bebauungsplan beschlossen.

Das teilte die Signa-Gruppe, die das 700-Millionen-Euro-Projekt realisiert, am Donnerstag mit. „Der Hamburger Senat hat am 14. Dezember den Bebauungsplan HC 16 Elbbrücken Ost (Elbtower) beschlossen. Mit der nun folgenden Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt tritt der Bebauungsplan rechtsgültig in Kraft“, sagte Signa-Immobilienchef Timo Herzberg dem „Hamburger Abendblatt“.

Bebauungsplan für Hamburgs ersten Wolkenkratzer beschlossen

Es ist ein wichtiger formaler Schritt für Hamburgs ersten Wolkenkratzer. Wie das „Abendblatt“ weiter schreibt, könnte schon bald die Gesamtbaugenehmigung erteilt werden.

Das markante Gebäude soll in Zukunft den östlichen Abschluss der HafenCity markieren. Die Baugrube vom Elbtower, der vom Architektenbüro David Chipperfield Architects entworfen wurde, soll bis November 2022 fertig sein. Dann beginnt die Rohbau-Phase. Die Fertigstellung des Elbtowers mit seinen 245 Metern und 64 Stockwerken ist für Anfang 2026 geplant. (alu)