Nach 44 Jahren: Hamburger Traditions-Eisdiele schließt überraschend

Unzählige Eiskugeln gingen beim „Eiscafé Elena“ über die Theke. Nun ist damit Schluss – die Betreiber schließen ihre Türen. So emotional verabschiedet sich die Chefin von den Stammgästen.

44 Jahre lang gab es das „Eiscafé Elena“ am Heußweg im Herzen von Eimsbüttel. Am 30. September öffnet der Familienbetrieb seine Türen das letzte Mal.

Eimsbüttel: „Eiscafé Elena“ schließt – „freue mich auf neuen Abschnitt“

„Wir möchten uns von ganzem Herzen bei euch bedanken: für eure Treue und eure Freude! Ihr habt unser kleines Eiscafé zu einem wunderbaren Ort gemacht und uns stets mit eurem Lächeln und eurer Begeisterung für unser hausgemachtes Eis erfüllt“, schreibt Betreiberin Christina Kyvranoglou auf Instagram.

Die Schließung des „Eiscafés Elena“ habe keine wirtschaftlichen, sondern persönliche Gründe, wie Kyvranoglou den „Eimsbütteler Nachrichten“ sagte: „Es ist Zeit für etwas Neues“, so die 50-Jährige. Sie wolle sich beruflich umorientieren. Wie es für sie genau weitergehen soll, wisse sie aber noch nicht. Und was passiert mit den Räumlichkeiten? Der Vermieter der Ladenfläche wolle in Zukunft keinen Gastro-Betrieb mehr als Mieter, so Kyvranoglou.

„So sehr wir euch vermissen werden, so sehr freuen wir uns auf den nun anstehenden neuen Abschnitt. Und wir sind sicher, dass nicht nur wir wunderschöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen dürfen“, schreibt Kyvranoglou in dem Instagram-Post. Treue Kunden werden das „Eiscafé Elena“ sicherlich vermissen. (mp)