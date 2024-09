Sie sind Hamburgs vegane Fastfood-Pioniere, haben Läden quer durch die Republik eröffnet: „Vincent“ (früher „Vincent vegan“). Mit Burger und Pommes waren sie erfolgreich, nun soll ein neues Geschäft her: vegane Döner. Keine ganz neue Idee, denn einige Dönerläden in Hamburg bieten das bereits an. Ende August eröffnete ein Pop-up-Store von „Vincent“ in einer der vielen leerstehenden Flächen im Mercado in Ottensen. Und die MOPO machte den Geschmackstest: Die vegane „Kebappytasche“ für 7,99 Euro gegen den klassischen „Döner im Brot“ für 7,50 Euro von gegenüber. Das Ergebnis ist eindeutig.