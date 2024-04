Endlich Sonne! Das sind liebsten Eis-Läden der MOPO-Redaktion

Endlich! Nach Dauerregen, Sturm und kühlen Tagen lässt sich an diesem Wochenende die Sonne über Hamburg blicken – und beschert uns frühsommerliche Temperaturen. Höchste Zeit also für einen Ausflug zur Lieblingseisdiele. Sie suchen noch Inspiration? Hier verraten MOPO-Mitarbeiter, wo sie sich Spaghettieis, Sorbet und andere kalte Köstlichkeiten schmecken lassen. Vom Klassiker bis zum Eis im Croissant ist alles dabei – auf die Kugel, fertig, los!

Die Kreativen: Eis im Croissant

In der Pandemie erfüllten sich die Hamburger Kim Nguyen und Julian Scheibner einen Traum und eröffneten ihre eigene Eisdiele „Nice Cream“ am Tondernstieg 1 (Dulsberg). Hier gibt’s neben klassischen Kugeln (1,80 Euro) auch das Eis im Croissant, im Brioche, in der Waffel oder im Cookie. Für Hunde gibt es extra Leberwursteis – auf Wasser – statt auf Milchbasis. Am Wochenende ist von 12-18 Uhr geöffnet, Montag, Dienstag und Freitag von 13-18 Uhr. Lecker auch: Eisbecher in der Bubblewaffle. Meine Lieblingssorte: Dark Chocolate im Croissant. Annalena Barnickel (Redakteurin)

Hier ist der kleinste Kunde König

Direkt ums Eck ein Eis essen gehen – das gab’s bei uns bisher nicht. Zum nächsten Laden musste man ein ganzes Stück laufen. Das ist jetzt vorbei: Vor einigen Wochen hat die „Eisbar“ (Eimsbütteler Chaussee 68, Eimsbüttel) eröffnet. Was mir beim ersten Besuch sofort aufgefallen ist: Die Betreiber sind extrem kinderlieb. Geht mal was daneben, ist das für sie kein Grund für schlechte Stimmung. Das Sorten-Sortiment ist groß, mein Favorit ist neben Strawberry-Cheesecake ganz langweilig: Vanille. Die Kugel kostet 2,20 Euro, die Portionen sind üppig. Eine Kinderkugel gibt’s für 1,50 Euro. Öffnungszeiten: täglich 12-19 Uhr. Geli Tangermann (stv. Chefredakteurin)

Die Neuen im Viertel: Roman Duncenko (33) und Valmira Beqiri (22) von der „Eisbar“. / Florian Quandt Die Eisbar in der Eimsbütteler Chaussee wurde gerade erst eröffnet.

Vegane Vielfalt mit Suchtfaktor

Die Tafel mit den verschiedenen Sorten zog mich einst in den Bann – denn bei „Luicella’s“ (Lange Reihe 113, St. Georg, tgl. 12-20 Uhr – und an mittlerweile acht anderen Standorten) gibt es annähernd gleich viele Milch- und vegane Eissorten. Und zwar nicht nur Sorbet, das es eigentlich in jeder Eisdiele gibt. Sondern leckere Sorten wie gebrannte Mandel, Kokos-Maracuja – oder Schokolade. Schön dunkel und kräftig – mit Suchtfaktor und ein Beleg dafür, dass Eis keine tierischen Zutaten braucht. Bin gespannt, welche Sorten neu dazu gekommen sind – auch wenn die Kugel inzwischen leider 2,40 Euro kostet. Frank Wieding (Print-Chef)

Der Höhepunkt der Kita-Woche

Richtig, bei 1,80 Euro pro Kugel (Kinderkugeln 1,40) ist „Eisbüttel“ in der Lutterothstraße 45 nichts für den täglichen Besuch mit der Familie. Das handgemachte Eis ist allerdings auch tauglich für besondere Anlässe und stets Höhepunkt der Kita-Woche. Das kleine feine Angebot wechselt und reicht von Klassikern wie Vanille und Schoko bis zu erfrischenden Abwechslungen wie Mango-Minze oder Tonkabohne. Ist hier das Lieblingseis mal aus, findet man immer ein neues. Täglich von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Philipp Markhardt (Native Advertising Redakteur)

Bei „Eisbüttel“ gibt‘s das klassische Spaghettieis – aber auch ausgefallene Sorten wie Mango-Minze. / Patrick Sun Bei „Eisbüttel“ gibt‘s das klassische Spaghettieis – aber auch ausgefallene Sorten wie Mango-Minze.

Bei ihnen kommt auch mal Sesam in die Waffel

Der Laden ist klein und unscheinbar. Würden davor nicht regelmäßig lange Schlangen sein, könnte man ihn glatt übersehen. Und das wäre jammerschade, denn was bei „Eisliebe“ (Bei der Reitbahn 2/Ottensen) in die Waffel gezaubert wird, ist köstlich: Das handgemachte Eis (Kugel 1,90 Euro) ist herrlich sahnig und es gibt wechselnde Sorten. Mein Favorit: Gianduja, eine Art Nugateiscreme. Manchmal gibt es auch Ungewöhnliches wie Honig-Lavendel mit Sesam. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 12 bis 18 Uhr. Simone Pauls (Produktionsredakteurin)

Die Kugel in entspannter Atmosphäre

Die „Eisige Liebe“ ( Sachsentor 44, Bergedorf) liegt schön in der Fußgängerzone ohne nervigen Autoverkehr. Nach dem stressigen Wocheneinkauf kann man hier gut wieder runterkommen. Auch bei Regen kann man entspannt draußen sitzen, denn die großen Schirme halten einiges ab. Das Eis ist wunderbar cremig. Meine Lieblingssorte Zitrone ist schön säuerlich, dabei aber nicht künstlich. Glatte Empfehlung. Öffnungszeiten: Mo bis Sa 10 bis 19 Uhr, So 12 bis 19 Uhr, die Kugel kostet 2 Euro. Marc Baumbart (Webmaster)

Hier kommt der Eisladen direkt nach Hause

Unser Lieblingseisladen hat einen besonderen Service: Er hält direkt vor unserer Haustür in Wilhelmsburg. Und das – ich muss fast schon sagen: leider – jeden Nachmittag. Beim ersten entfernten Bimmeln der obligatorischen Glocke springen die Kinder los, betteln um Geld, sprinten zur Straße – und bringen auch mir eine Kugel Zitrone oder, das aber nur am Wochenende, einen Erdbeerbecher mit. Das Eis von „Livotto“ ist wirklich gut, der Eismann supernett und am Wagen trifft sich die halbe Nachbarschaft. Nur geht das Prozedere bei mittlerweile 1,80 Euro pro Kugel ganz schön ins Geld, wir mussten schon die „Eis-Tage“ reduzieren. Mathis Neuburger (stv. Chefredakteur)