Eine sticht heraus: Das sind Hamburgs beliebteste Webcams

Mehr als 150.000 Menschen haben die Website „Hamburg-Webcams“ seit vergangenem Mai genutzt. Die Seite nutzt WebCams verschiedener Hamburger Unternehmen und Privatpersonen und macht die Live-Aufnahmen für alle zugänglich. Die Idee kam dem Gründer Christian Hänsel aus einer ungewöhnlichen Situation heraus.

Mit fast der Hälfte der Zugriffe liegt die Webcam am Fischmarkt mit großem Abstand auf Platz eins der beliebtesten Webcams. Besonders beliebt ist das Angebot bei Hamburgern (24,22 Prozent), aber auch von Berlin (2,96 Prozent) oder Frankfurt (2,17 Prozent) aus wird das Geschehen in der Hansestadt verfolgt.

Mehr als 20.000 Zugriffe während Geiselnahme

Aufgefallen ist dem Gründer vor allem eines: „Viele Menschen haben Interesse an Live-Lagen, sei es Hochwasser, die Sturmflut oder die Geiselnahme am Flughafen im November.“ So zeigt die aktuelle Analyse der Website jeweils 10.000 Zugriffe während der Sturmfluten am 14. und 20. Oktober und sogar rund 20.000 Zugriffe während der Geiselnahme.

Das könnte Sie auch interessieren: Sturmfluten immer heftiger – wie viel Wasser hält Hamburgs Flutschutz aus?

Die Idee für die Website kam dem Gründer, als er auf Geschäftsreise außerhalb von Hamburg war. „Meine Familie war in Hamburg, und ich musste arbeiten. Die haben sich dann vor eine Webcam gestellt und gewinkt“, erklärte Hänsel. Wer sich selbst ein Bild machen will, kann auf hamburg-webcams.de die verschiedensten Ecken der Stadt vom heimischen Sofa aus beobachten. (zc)