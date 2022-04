Einbrecher aus Hamburg? Mann in der Schweiz festgenommen

Er soll in Hamburg und Schleswig-Holstein in Häuser eingebrochen sein und Wertsachen geklaut haben: Nun wurde ein 25-jähriger mutmaßlicher Einbrecher in der Schweiz festgenommen.

Die Polizei geht davon aus, dass der 25-Jährige für mindestens fünf Taten in den Stadtteilen Sasel, Bergstedt, Wellingsbüttel, Poppenbüttel und Heimfeld sowie vier weitere Einbrüche in Schleswig-Holstein verantwortlich gemacht werden kann, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Mit Fernbus von Hamburg in die Schweiz

Die Polizei in der Schweiz war dem Mann auf die Schliche gekommen, weil er bei seiner Einreise am Busbahnhof Zürich mit einem Fernbus aus Hamburg nicht nur knapp 7000 Euro Bargeld, sondern auch auffällig viel Schmuck sowie Münzsammlungen, Silberbesteck und Elektronikartikel dabei hatte.

Die Polizei sucht nach weiteren Betroffenen und hat eine Übersicht über die bei dem Mann gefundenen Gegenstände veröffentlicht. (sd/dpa)