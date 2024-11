Ein Tag als Seenotretter: „Du musst dumm genug sein und nahe der Küste wohnen“

Nach ein paar Minuten wird es sehr warm in der knallgelben Montur der Helden, und so soll das auch sein. Geht ein Seenotretter im Einsatz über Bord, dann ist dieser Overall aus Neopren, in den die Stiefel eingeschweißt sind, die einzige Chance, in der kalten Nordsee zu überleben.

„Auch in den Details ist das Ding sicher“, sagt James Water, und tritt mir mit Wucht auf den Fuß. Hartplastik.

James ist einer der knapp 40 Retter der RNLI-Station in Tynemouth, einer kleinen Hafenstadt an der Mündung des großen Flusses Tyne, der Newcastle einst reich machte. James hat eben die Tür geöffnet und führt uns durch die Räume direkt am Fischquai. Draußen liegt der orangefarbene Seenotrettungskreuzer.

RNLI – die Abkürzung steht für „Royal National Lifeboat Institution“, eine Organisation mit Hunderten Stützpunkten entlang der Küsten Großbritanniens und Irlands, 1824 gegründet. Wahrhaft königlich ist, dass die allermeisten der knapp 33.000 Retter freiwillig dabei sind – und die Gemeinschaft ihren Dienst für die Gemeinschaft finanziert. Durch Spenden, nicht durch Steuern.

Im Eingangsbereich fallen schwarze Tafeln ins Auge, auf denen man in kurzen Worten die dramatischsten Einsätze aus mehr als hundert Jahren notierte: Name des Schiffes, Problem, Zahl der geretteten Leben. Das letzte Drama gab es vor Kurzem, als ein Passagier von Bord der Fähre nach IJmuiden stürzte. Sechs Stunden suchten die Retter im Sturm. Vergeblich.

Ein anderes Video auf dem TV-Sender Sky zeigt ihren Einsatz für die Crew eines Fischtrawlers im Orkan „Arwen“, ein Höllenritt, der 18 Stunden dauerte. Zarten Gemütern wird allein bei der Ansicht der gewaltigen Wellen und des Geschaukels schlecht. Die Station hält auch den Rekord für den Einsatz, der sie weit hinaus und im wahrsten Sinne an die Grenze des Machbaren führte: 110 Seemeilen vor der Küste.

Männer und Frauen wissen nicht, was sie auf See erwartet

Wenn sie per Funk in die Station gerufen werden, wissen die Männer und Frauen nicht, was sie auf See erwartet. Einige sind Fischer und Berufsseeleute, andere aber, wie James, Mitte 30, arbeiten als IT-Experte oder Automechaniker. Ich sollte mir den gelben Überlebensanzug überstreifen, meinte er, um zu wissen, wie sich das anfühlt.

Nun frage ich mich: Wie wäre das wohl im Ernstfall? Wäre ich bereit, mein eigenes Leben zu riskieren, um andere Leben zu bewahren? Wäre ich der Aufgabe gewachsen, wenn sich vor den Leuchttürmen der Hafeneinfahrt meterhohe Wellen auftürmen?

Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein Seenotretter mitbringen muss? James schaut mich an. Er grinst.

„Das ist recht einfach: Du musst dumm genug sein und nahe der Küste wohnen“. Bloß keine Männerschweiß-Romantik. Echte Helden brauchen das nicht.