Eigentum wird in Hamburg unbezahlbar – auch im Umland steigen die Preise rasant

Der Traum von der eigenen Wohnung oder sogar dem eigenen Haus hat sich in Hamburg für die meisten ausgeträumt. Zu teuer sind die Quadratmeterpreise, zu hoch die Nebenkosten. Wer jetzt das Umland im Auge hat, sollte sich sputen: Dort steigen die Preise immer rasanter an.

Das zeigt die jährliche Auswertung der LBS-Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg im Immobilienatlas 2022. „Der Trend ins Umland und ins noch bezahlbare Grün setzt sich fort“, zieht Jens Grelle, Vorstandsvorsitzender der LBS, ein erstes Studienfazit. „Die seit mehreren Jahren zu beobachtenden ,Überlaufeffekte‘ in die Hamburger Randlagen sowie in den Speckgürtel haben an Dynamik nochmals zugelegt.“

Eigentumswohnungen in Hamburg: Preise steigen rasant

Neue Häuser verteuerten sich in Hamburg seit Jahresbeginn um 15,3 Prozent und liegen jetzt im Schnitt bei 5907 Euro pro Quadratmeter. Für neue Eigentumswohnungen zahlen Käufer im Schnitt 13 Prozent mehr als im vergangenen Jahr und damit 6600 Euro pro Quadratmeter.

So viel kosten Häuser und Wohnungen im Umland

Das hohe Preisniveau in Hamburg, die zunehmend bessere Anbindung ans Umland und mehr Möglichkeiten, im Homeoffice zu arbeiten, machen die Umlandstandorte für immer mehr Menschen attraktiv. Das zahlt sich (noch) aus: Wer in Norderstedt oder Henstedt-Ulzburg ein bestehendes Einfamilienhaus erwirbt, kann im Vergleich zur Stadtrandlage Langenhorn bis zu 140.000 Euro durchschnittlich sparen. Im Neubau fällt die Preisdifferenz mit bis zu 218.000 Euro noch höher aus.

Das hat allerdings Konsequenzen: Die Neubaupreise für Häuser im Umland steigen rasant, besonders in Bad Oldesloe mit 38,6 Prozent, Barsbüttel mit 37,5 Prozent und Quickborn mit 30,2 Prozent. Um über 20 Prozent verteuerten sich Neubauwohnungen in Geesthacht, Pinneberg, Uetersen und im Umland von Ahrensburg.