Im Lotto gewinnen oder ein Eigenheim finden: Die Wahrscheinlichkeit liegt in Dresden etwa auf dem selben Niveau. Das geht aus einer Datenanalyse des Lübecker Finanz- und Wohnungsunternehmens Dr. Klein hervor. Doch auch in Hamburg steigen die Preise für Eigenheime auf ein Rekordhoch.

„Derzeit ein Eigenheim im Dresdner Stadtgebiet kaufen zu können, ist wie ein Sechser im Lotto. Der Markt ist leergefegt“, sagt Sebastian Mosch, Spezialist für Baufinanzierung von Dr. Klein. Doch auch weiter flussabwärts an der Elbe sind Eigenheime sehr begehrt und dementsprechend teuer: In Hamburg zahlen Käufer im dritten Quartal des Jahres 2021 bis zu 19.169 Euro pro Quadratmeter für ein Haus – und damit so viel wie noch nie.

Immobilienmarkt in Hamburg: Rekordpreis für ein Eigenheim

Auch der Medianpreis hält mit dieser Entwicklung Schritt und zeigt mit 3635 Euro pro Quadratmeter ein Plus von 177 Euro im Vergleich zum Vorquartal. Bei Eigentumswohnungen fällt der Anstieg sogar noch deutlicher aus: Im Schnitt zahlen Hamburger mit 5370 Euro pro Quadratmeter rund 240 Euro mehr als im zweiten Quartal.

Wie dynamisch die Marktentwicklung von Wohneigentum in der Hansestadt ist, offenbart auch die Preissteigerung in Prozent: Sowohl Ein- und Zweifamilienhäuser mit 4,93 Prozent als auch Appartements mit 4,3 Prozent haben sich im Vergleich zum Vorquartal deutlich verteuert. (alu)