Eiersuche bei Sonnenschein? So wird das Wetter an Ostern

Wettervorhersagen im April (der ja bekanntlich macht, was er will) sind mit Vorsicht zu genießen. Der Deutsche Wetterdienst hat sich dennoch an einer Prognose für das Osterwochenende versucht.

Die gute Nachricht: Ostern fällt dieses Jahr wohl nicht ins Wasser, wie die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes zeigt. Auch die Temperaturen sollen langsam aber sicher nach oben klettern. Am Ostermontag könnten sie zeitweilig sogar an der 15-Grad-Schwelle kratzen. Vereinzelte Niederschläge in und um Hamburg sind möglich, doch Dauerregen wird wohl ausbleiben. Zum Glück! Einzig für Sonnenschein wird nicht garantiert sein: Der Himmel bleibt am Wochenende offenbar überwiegend bedeckt.

Der Ostermontag könnte der sonnigste Tag des Wochenendes werden

Am Karfreitag ist es überwiegend wechselnd bewölkt, bei maximal 13 Grad in Hamburg. Der Karsamstag wird stark bewölkt und auch ein bisschen Regen ist möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 12 Grad in Hamburg. Am Ostersonntag ähneln Bewölkung und Niederschläge dem Samstag, Temperaturen von bis zu 13 Grad werden in Hamburg erwartet.

Der Ostermontag wird der wärmste Tag des langen Wochenendes, mit Höchstwerten von 15 Grad. Auch die Sonne wird sich am Montag vermehrt zeigen. (doe)