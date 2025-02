Ehe-Aus nach fast neun Jahren: Otto-Erbin hat sich getrennt

Janina Özen-Otto und Noch-Ehemann Ismail Özen machen keine einfache Zeit durch: Nachdem der Vater des Boxers im vergangenen Herbst auf St. Pauli überfahren wurde, haben sich die Eheleute nun voneinander getrennt. Das teilte ihre Anwältin Dr. Patricia Cronemeyer in einem öffentlichen Schreiben mit.

Darin heißt es: „Unsere Mandantin und ihr Ehegatte Ismail Özen haben sich im besten Einvernehmen voneinander getrennt.“ Von Nachfragen solle abgesehen werden, um insbesondere die beiden gemeinsamen Kinder zu schützen.

Das Paar hatte im Jahr 2016 in Uetersen geheiratet. Im November 2024 dann ein schwerer Schicksalsschlag: Der Vater des 43-Jährigen, Ali Riza Özen, wurde an der Finken-/Ecke Trommelstraße in Altona angefahren und verstarb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. (prei)