Tödlicher Unfall am Samstagabend auf St. Pauli: Ein Autofahrer erfasste beim Abbiegen einen Fußgänger und verletzte ihn so schwer, dass er kurz darauf in einer Klinik verstarb. Später stellte sich heraus: Der Verstorbene war der Vater von Ismail Özen, dem Schwiegersohn des Hamburger Unternehmers Michael Otto. Die MOPO hat am Sonntag mit Ismail Özen gesprochen.