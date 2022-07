„Egal-Wohin-Ticket“: Bahn lockt mit neuem Sonderangebot

Während die Politik noch über Angebote im Anschluss an das bis Ende August gültige 9-Euro-Ticket diskutiert, setzt die Deutsche Bahn auf günstige Preise im Fernverkehr. Mit dem „Egal-Wohin-Ticket“ kostet eine Fahrt im Fernverkehr deutschlandweit 39,90. Einen Haken hat das Angebot allerdings.

Schon seit Anfang Juli soll das „Egal-Wohin-Ticket“ für deutschlandweite Fahrten auch deutschlandweit verfügbar sein. Doch das Angebot, das die Bahn gemeinsam mit der Handelskette Edeka aufgesetzt hat, befindet sich noch längst nicht überall im Sortiment.

„Egal-Wohin-Ticket“ ab August flächendeckend zu kaufen

Erst Anfang August sei die Auslieferung der Tickets, die in den Märkten als Geschenkgutschein zu kaufen sein sollen, vollständig abgeschlossen, mussten die Bahn und Edeka einräumen. Zuvor hatte sich im Internet vielerorts Unmut von Kund:innen geregt, die das „Egal-Wohin-Ticket“ gerne schon gekauft hätten – aber nirgends Gelegenheit dazu hatten.

Spätestens in der kommenden Woche also können Reiseinteressierte an der Kasse zuschlagen. Und zwar „in allen teilnehmenden Märkten von Edeka, Marktkauf, Budni, Nah & Gut und Trinkgut“, wie die Bahn mitteilte – aber nur, solange der Vorrat reicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Mehrheit der Deutschen will weiter das 9-Euro-Ticket – Politik diskutiert noch

Bis zu 180 Tage im Voraus lassen sich die tatsächlichen Fahrten nach Kauf des „Egal-Wohin-Tickets“ buchen. Der Buchungscode, den Käufer:innen erhalten, muss bis Ende Juni 2023 für den Reisezeitraum bis zum 9. Dezember 2023 und bis spätestens zwei Kalendertage vor dem Antritt auf der Internetseite der Bahn eingelöst werden.

Gültig ist das „Egal-Wohin-Ticket“ in allen Zügen des Fernverkehrs, des Regionalverkehrs und des Nahverkehrs. Die Fähren, die die Bahn unter anderem zu den Ostfriesischen Inseln betreibt, sind davon ausgeschlossen. Pro Person können maximal fünf „Egal-Wohin-Tickets“ erworben werden. Weitere Rabatte wie etwa durch eine BahnCard gewährt das Unternehmen nicht.