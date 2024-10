Edeka-Eröffnung am Dammtor erneut verschoben – warum der Bahnhof eine Baustelle ist

Eigentlich sollte der Edeka-Markt schon im Sommer 2016 im Bahnhof Dammtor eröffnen. Bislang ist nichts passiert. Nun soll es 2025 endlich soweit sein. Der Laden ist nicht die einzige in der Bahnhofshalle, die derzeit verwaist ist.

Edeka soll auf die ehemalige Fläche des DB Reisezentrums im Bahnhof ziehen, sie steht schon lange leer. Warum ist dort bislang nichts passiert? Die Liste der Gründe für das wiederkehrende Verschieben der Eröffnung ist lang: Sicherheitsrelevante Versorgungstechnik musste verlegt, die Räumlichkeiten entkernt sowie die Brandmelde- und Sprachalarmierungsanlage erneuert werden.

Bald soll es aber so weit sein: „Die Eröffnung des Nahversorgers Edeka am Ende der Passage Richtung Messe/ICC ist derzeit im Frühjahr 2025 geplant“, so eine Bahnsprecherin zum „Abendblatt“. Zuletzt hieß es noch, die Eröffnung sei für Anfang 2025 vorgesehen.

Die Bahnhofshalle ist eine einzige Baustelle

Die derzeitigen Bauarbeiten betreffen nicht nur die Fläche, auf die Edeka ziehen soll. Für die neue Brandmelde- und Sprachalarmierungsanlage musste die Decke des gesamten unteren Bereichs umgebaut werden. Die Folge: Aufgrund der Bauarbeiten gibt es kaum Geschäfte, der Bahnhof wirkt verlassen.

Einige Mieter, wie Dunkin Donut und der Tabakshop, sind derzeit auf Interimsflächen untergebracht, viele Läden stehen leer. Bis Jahresende sollen Läden wie Tunneldöner, Hanse Blumen und von Allwörden auf die umgebauten Flächen ziehen. Für Anfang 2025 ist unter anderem die Rückkehr von McDonald’s geplant.

Die Deutsche Bahn hat die Fläche für die neue Edeka-Filiale zwar hergerichtet, übergeben ist sie aber noch nicht. Und das ist nicht der einzige Schritt, der zur Eröffnung fehlt. Sowohl Edeka selbst als auch die Deutsche Bahn müssen nochmal Hand anlegen.

Zunächst ist der Supermarkt an der Reihe, die eigene Innenausstattung samt Elektro-, Lüftungs- und Sanitäranlagen zu verbauen. Abschließend montiert die Deutsche Bahn fehlende Lautsprecher und Brandmelder. „Geplant ist, im Sommer 2025 alle Maßnahmen abzuschließen“, so eine Bahnsprecherin zur MOPO.