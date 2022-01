Ebay Kleinanzeigen: Nur in einer Stadt wird mehr verkauft als in Hamburg

Endlich weg damit: Statt ihren Krempel zum Flohmarkt zu tragen, nutzen 35 Millionen Nutzer*innen das Portal Ebay Kleinanzeigen. Aktuell gibt es in Hamburg rund 1.362.000 Inserate, wie eine MOPO-Anfrage bei dem Kleinanzeigenportal ergab. Die Hansestadt belegt damit deutschlandweit den zweiten Platz. Nur Berlin hat mehr Anzeigen (rund 2.137.000).

München folgt auf Rang 3 mit rund 932.000 Anzeigen. Den 1,36 Millionen Angeboten in Hamburg stehen lediglich 11.500 Gesuche gegenüber, dafür aber einige skurrile: „Suchen Kreisliga Ronaldo“, mit dieser Annonce hat sich eine Fußballmannschaft aus Eimsbüttel auf die Suche nach einem neuen Allround-Talent gemacht. Die Begründung: „Durch die Corona-Zeit haben einige aus unserer Mannschaft inzwischen eher die Kugel am Bauch als am Fuß.“

Bei Ebay Kleinanzeigen in Hamburg kommt das Gros der Anzeigen von privaten Nutzern, sie stellen ca. 1.264.000 Anzeigen online.

Übrigens: Das Portal verbindet nur noch der Name mit Ebay. Letzten Sommer hatte die Firma bekannt gegeben, ihr Kleinanzeigen-Geschäfts an Adevinta zu übertragen. Die norwegische Firma betreibt zahlreiche Kleinanzeigenportale in Europa und der ganzen Welt. (fhi)