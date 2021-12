Bio-Schnee, ein Berg und ‘ne Insel: Diese irren Kleinanzeigen gab es wirklich

Im Internet werden Dinge verscherbelt, von denen man nicht mal wusste, dass es sie gibt – und manch ernst gemeinte Kleinanzeige wirkt wie ein schlechter Scherz. „Ebay Kleinanzeigen“ hat jetzt ein paar der verrücktesten Funde des Jahres gesammelt.

Wozu ein Gartenzwerg, wenn auch ein drei Meter hohes und sieben Meter langes Dino-Skelett, silbern und mit Glitzersteinen, im Garten stehen kann? Ein Designer hatte den T-Rex als Auftragsarbeit gefertigt, der Auftraggeber wollte ihn dann aber doch nicht haben. Endstation für das monströse Deko-Objekt: Ebay-Kleinanzeigen, angeboten für 4000 Euro. In welchem Garten der Dino nun silbern schimmert, ist unbekannt.

Ein Berg: Günstiger als Neubau!

Wohnen wird immer teurer, ein Eigenheim ist für viele nur ein ferner Traum. Aber warum nicht statt eines Einfamilienhauses einen Berg kaufen?

Dieser Berg in Sachsen stand für 200.000 Euro zum Verkauf

Für 200.000 Euro war der kleinste Tafelberg der sächsischen Schweiz im Angebot. Ganz alleine nutzen darf man die Erhebung jedoch nicht: Für Spaziergänger:innen muss der Berg noch zugänglich bleiben.

„Suchen Kreisliga-Ronaldo“, hatte eine Fußballmannschaft aus Eimsbüttel über ihre Kleinanzeige geschrieben. Für den Saisonbeginn im Juli brauchte das Team ausdauernde neue Spieler. Deutlich machen die Nutzer auch den Grund für ihre Suche: „Durch die Corona-Zeit haben einige aus unserer Mannschaft inzwischen eher die Kugel am Bauch als am Fuß.“ Hart, aber fair.

Laktosefrei und ohne Genmanipulation! Nur Bio im Angebot!

Schnee wird zur Rarität, trotzdem kann Frau Holle in einigen Regionen nochmal ein Schnee-Chaos verursachen. Ein Nutzer erlaubte sich dabei einen kleinen Spaß: „Laktosefrei und ohne Genmanipulation!“, preist er seinen Bio-Schnee auf Ebay an. Kleiner Haken: Das Angebot gilt nur für Selbstabholer und diese müssen schnell sein, ehe der Schnee schmilzt.

In-App-Käufe beim Daddeln können eine tückische Sache sein, so auch für einen Zehnjährigen in Flintbek, Schleswig-Holstein: Der Schüler belastete beim Videospielen die Kreditkarte seiner Eltern mit 1000 Euro – und musste dann seine Mütze mit original Unterschriften unter anderem von Jogi Löw, Ronaldinho oder Philipp Lahm verkaufen, um mit seinem kostbarsten Besitz das verprasste Geld wieder reinzuholen. Nutzer:innen wurden darauf aufmerksam und sammelten Spenden. Die Mütze wurde verkauft, war jedoch nur kurz weg: Zum Geburtstag schickte der Käufer die geliebte Kopfbedeckung zurück.

Karibik-Feeling auf deutscher Insel

Karibik-Sonne und feiner Sand? Klingt super, aber das Inselglück gibt es auch in Deutschland: Auf der Flussinsel Petersaue im Rhein bei Wiesbaden stehen mehrere Grundstücke zum Verkauf. Statt exotischer Aras gibt’s halt Graureiher und Kormorane vor der Haustür. Einige Grundstücke scheinen noch zu haben zu sein, denn das Angebot ist noch online.

Eine Lenin-Statue auf ebay Kleinanzeigen.

Es gibt einige Menschen, die ihre politische Überzeugung gerne mit aller Welt teilen, zur Not auch mit einer 4,3 Tonnen schweren und 4,8 Meter hohen Bronzestatue von Lenin aus der Ukraine. Nachdem die Anzeige Mitte November noch einmal neu eingestellt wurde, scheint sich mittlerweile ein Liebhaber für das imposante Stück gefunden zu haben. Die

Die Zahl der Inserate in Hamburg ist übrigens seit Dezember 2020 um sieben Prozent gestiegen. Aktuell (Stichtag 15. Dezember 2021) können insgesamt 1.396.758 Anzeigen aus dem Raum Hamburg auf Ebay Kleinanzeigen durchstöbert werden. Ob die Leute mehr Gebrauchtes zu Weihnachten verschenken wollen, weil es für neue Artikel oft Lieferengpässe gibt? (cb)